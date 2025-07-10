Негода на Львівщині наробила лиха, опади не припиняються.

У Львові після сильної зливи затопило вулиці. У місті усю ніч лив дощ, а за прогнозом синоптиків, опади продовжаться і вдень 10 липня.

Машини "попливли", а пішоходи змушені шукати обхідні шляхи.

Львівська ОДА повідомляє, що негода вже залишила без електроенергії 192 населені пункти. З них 55 знеструмлені повністю та 137 - частково.

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За даними місцевих ЗМІ, у Львові "велика" вода на Кульпарківській, Трускавецькій та Авіаційній вулицях. У Сокільниках підтопило автостоянки біля ЖК "Континент". Річка Зубра, що біля Львова, теж затоплена.

Оновлення 09:30. Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що через потужні дощі у Львові триває підтоплення, є загроза для кількох районів міста. Місцями у нежитлових зонах водая сягає майже 3 метрів. Річка Зубра продовжує виходити з берегів.

"Існує загроза підтоплення частини Франківського, Сихівського та Залізничного районів. Просимо мешканців перенести речі з підвалів у безпечне місце, а також відкотити автомобілі з підземних паркінгів і потенційно небезпечних ділянок", - звурнувся чиновник до містян.

Погода у Львові - прогноз

За даними синоптиків, на Львівщині сьогодні також очікуються сильні дощі, грози. По півдню області місцями надзвичайні дощі. Подекуди шквали 15– 20 м/с та град.

"До кінця доби 10 липня збережеться надзвичайний дощ", - попереджають синоптики.

Через негоду у Львові та по Львівській області запроваджено ІІІ рівень небезпечності, червоний. попередження такого рівня оголошується, коли погодні умови вкрай небезпечні та створюють загрозу життю, а також призводять до масштабних пошкоджень інфраструктури.

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