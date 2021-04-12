Більше 20 тисяч будинків залишились без електрики.

Десятки зруйнованих будинків, поламані дерева та обірвані лінії електропередач. На західну Австралію обрушився тропічний циклон.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Пориви вітру швидкістю до 170 км/год та потужні зливи - стихія лютувала кілька годин. Більше 20000 будинків залишились без електрики.

Минулого тижня цей циклон лютував у Індонезії - там через негоду закинули більше ніж 170 людей, майже півсотні досі вважаються зниклими безвісти.

Торнадо у США

Щонайменше 2 людини загинули і ще 7 отримали поранення в результаті грози, що викликала сильний вітер і 5 торнадо на узбережжі Мексиканської затоки, США.

Швидкість вітру досягала 225 км/ч, були зруйновані 6 будинків і 2 трейлери, 7 людей отримали поранення, 2 людини загинули.

Попередження про повені, град і грози також були дані в деяких частинах Оклахоми, Техасу, Арканзасу і Міссісіпі, торкнувшись майже 6 мільйонів жителів.

Два торнадо налетіли на Луїзіану, два - на Міссісіпі і один - на Арканзас.

Станом на південь суботи, 10 квітня, понад 50000 осіб в Арканзасі, Флориді, Луїзіані і Міссісіпі залишилися без електрики.

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Автор: Олена Пилипчак