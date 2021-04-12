Через стихію загинули дві людини.

Щонайменше 2 людини загинули і ще 7 отримали поранення в результаті грози, що викликала сильний вітер і 5 торнадо на узбережжі Мексиканської затоки, США.

Про це повідомляє The Watchers.

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Швидкість вітру досягала 225 км/ч, були зруйновані 6 будинків і 2 трейлери, 7 людей отримали поранення, 2 людини загинули.

Попередження про повені, град і грози також були дані в деяких частинах Оклахоми, Техасу, Арканзасу і Міссісіпі, торкнувшись майже 6 мільйонів жителів.

Два торнадо налетіли на Луїзіану, два - на Міссісіпі і один - на Арканзас.

Станом на південь суботи, 10 квітня, понад 50000 осіб в Арканзасі, Флориді, Луїзіані і Міссісіпі залишилися без електрики.

Торнадо в Алабамі

26 березня, кілька потужних торнадо пронеслися американським штатом Алабама.

Жертвами стихії вже стали щонайменше 5 осіб. Американці зняли вихори на телефони та відеореєстратори. Ураган встиг накоїти чималого лиха в регіоні. Після себе залишив сотні розтрощених будинків і дерев.

Крім того, через торнадо обірвалося лінії електропередач і близько 20000 будинків залишилися без світла. Надзвичайники попереджають: стихія може повернутися.

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Переклад: Олена Пилипчак