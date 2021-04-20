Провалля виникло недалеко від житлового будинку, тому його мешканьця довелося відселити.

У ніч на 20 квітня у центральній частині села Піски на Львівщині утворилося карстове провалля ґрунту, діаметром близько 30 метрів та глибиною 10 метрів.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

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Як повідомляється, стався провал ґрунту, діаметром близько 30 метрів, біля дороги районного значення та за 25 метрів від житлового будинку. Чоловіка, який проживав у будинку поблизу, евакуювали. Наразі підходи до провалля обгородили стрічкою.

"Поставили контрольні мітки поблизу провалля, щоби побачити, чи буде обсипатися далі чи ні. Також мітки поставили на будинку. Наразі фахівці сказали спостерігати. До нього неможливо наблизитися, бо є небезпека для людей. Територію обгородили. Засідатиме комісія ТЕБ і НС, яка прийматиме рішення щодо ліквідації надзвичайної ситуації", – розповів голова Щирецької ОТГ Олег Василишин.

Як повідомляється, це вже третій випадок, коли в селі утворюються провалля. Приблизно у цьому ж місці виникало провалля у 1973 році. Інше провалля в селі було у 2010 році – тоді було завдано шкоду будинкам.

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Автор: Катерина Лиманська