Десятки людей постраждали через виверження вулкан Семеру на індонезійському острові Ява. Відомо про одного загиблого.
Про це повідомляє Channel News Asia.
Відзначається, що не всі місцеві жителі встигли евакуюватися й виявилися заблокованими в будинках. За словами заступника голови адміністрації округу Масдар, через виверження вулкана постраждала 41 людина. У них діагностували опіки різного ступеня тяжкості. Крім того, відомо про одного загиблого в окрузі Лумаджанг.
Місцеві жителі виявилися заблоковані у своїх будинках через стрімкий рух лави. Для їх евакуації залучили вертольоти, тому що розпеченим вулканічним попелом перекрита одна з доріг і повністю знищений міст.
— jogjaupdate.com (@JogjaUpdate) December 4, 2021
Як раніше повідомляв УНІАН, вулкан Семеру на острові Ява почав вивергатися другий раз за кілька місяців і викинув стовп попелу висотою 15 км. Влада веде евакуацію місцевих жителів.