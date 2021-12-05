Десятки людей отримали опіки й одна людина загинула

Десятки людей постраждали через виверження вулкан Семеру на індонезійському острові Ява. Відомо про одного загиблого.

Про це повідомляє Channel News Asia.

Відзначається, що не всі місцеві жителі встигли евакуюватися й виявилися заблокованими в будинках. За словами заступника голови адміністрації округу Масдар, через виверження вулкана постраждала 41 людина. У них діагностували опіки різного ступеня тяжкості. Крім того, відомо про одного загиблого в окрузі Лумаджанг.

Місцеві жителі виявилися заблоковані у своїх будинках через стрімкий рух лави. Для їх евакуації залучили вертольоти, тому що розпеченим вулканічним попелом перекрита одна з доріг і повністю знищений міст.

Як раніше повідомляв УНІАН, вулкан Семеру на острові Ява почав вивергатися другий раз за кілька місяців і викинув стовп попелу висотою 15 км. Влада веде евакуацію місцевих жителів.

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Автор: Анастасія Горбачова