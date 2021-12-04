Авіакомпанії, чиї рейси пролягають над Явою, попередили що хмара вулканічного попелу піднялася на висоту 15 км.

Вулкан Семеру на острові Ява почав вивергатися вдруге за кілька місяців і викинув стовп попелу висотою 15 км. Влада веде евакуацію місцевих жителів.

За словами очевидців, виверження настільки сильне, що через попіл не видно неба і сонця, повідомляє Бі-бі-сі. Виверження Семеру також супроводжується дощем з гравію.

Авіакомпанії, чиї рейси пролягають над Явою, попередили що хмара вулканічного попелу піднялася на висоту 15 км.

Консультативний центр з вулканічного попелу в австралійському Дарвіні повідомляє, що попіл дрейфує на південний захід від вершини вулкану.

Центр знаходиться в постійному зв'язку з авіакомпаніями, повідомляючи про місцезнаходження і переміщення потенційно небезпечного для польотів вулканічного попелу.

Вулканічний попіл, затвердівши на холодних частинах двигунів літаків, може привести до їхньої зупинки, або поломки в польоті.

Попіл також обмежує огляд в кабіні пілотів і впливає на якість повітря в салоні літака, через що пасажирам можуть знадобитися кисневі маски.

Вулкан, який височіє на 3676 м над рівнем моря, востаннє вивергався в січні 2021 року. Семеру входить до числа майже 130 діючих вулканів Індонезії.

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Автор: Ірина Погоріла