"Вогняна куля світилася різними кольорами": над США вибухнув метеорит (відео)
Свідки стверджують, що цей метеорит був набагато більшим, ніж будь-яка падаюча зірка, яку вони будь-коли бачили.
31 жовтня 2020 року яскравий вогняний метеорит пронісся нічним небом над східною частиною США. Американське метеорне товариство (AMS) отримало 247 повідомлень від свідків, більшість з яких описали об'єкт як "яскравий" і "найбільший" з усіх, що вони бачили.
Про це повідомляє The Watchers.
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Судячи з карти траєкторії, вогненна куля рухалася з північного заходу на південний схід і була видна з району Франкфурта у Північний Мідлтаун, штат Кентуккі.
AMS отримало 247 свідчень від свідків з Іллінойсу, Індіани, Північної Кароліни, Огайо, Пенсільванії, Теннессі, Вірджинії, на півночі до Мічигану і на півдні до Джорджії.
Очевидець з Луїсвілла каже, що цей метеорит був набагато більшим, ніж будь-яка падаюча зірка, яку він будь-коли бачив.
Інший очевидець, з Бакстера, штат Теннессі, засвідчив, що "вогняна куля світилася різними кольорами, коли вибухнула в небі".
Дивна вогняна куля в небі над Австралією
У понеділок жителі Австралії стали свідками дивного світла, яке випромінювала невідома куля зеленувато-синього кольору. Свідки незвичайної події почали розповідати про побачене у соціальних мережах.
За словами очевидців, вогняна куля летіла нічним небом більше 30 секунд. Хтось назвав її метеоритом, хтось-падаючою зіркою.
У той же час вченим важко визначити, чи було це космічне тіло метеоритом через нестачу потрібного обладнання для відстеження саме в тому регіоні материка. Втім, вони припускають, що спалах міг викликати саме метеорит, який увійшов в атмосферу планети.
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