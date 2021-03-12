Кличко закликав підприємців відпустити працівників раніше додому через снігопад
Мер також закликав киян, у яких немає гострої потреби їхати у справах, залишитися вдома.
Мер Києва Віталій Кличко запропонував керівникам підприємств і організацій Києва скоротити сьогодні робочий день через негоду.
Зима не відступає: Київ накрив потужний снігопад (фоторепортаж)Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на онлайн-брифінгу.
«За прогнозами синоптиків, сьогодні в Києві очікується різке погіршення погодних умов: сильний вітер, зниження температури, можливий снігопад. Я звертаюся до керівників підприємств і організацій: за можливості, зробіть для співробітників сьогодні короткий робочий день, щоб на дорогах не було великих заторів і щоб розвести в часі навантаження на громадський транспорт столиці, в роботі якого можуть бути перебої через негоду», - зазначив Кличко.
Киян, у яких немає гострої потреби їхати у своїх справах, мер просить залишитися вдома.
Негода у Києві
- Сьогодні, 12 березня, Київ накрив сильний снігопад.
- Згідно з даними Погода УНІАН, в температура повітря в Києві тримається на рівні -1°. Снігопад продовжиться весь день і половину ночі.
- У ніч на 13 березня температура підвищиться до +1° і сніг перейде в дощ. А вдень потеплішає до +9°.
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