Кличко закликав підприємців відпустити працівників раніше додому через снігопад

Мер також закликав киян, у яких немає гострої потреби їхати у справах, залишитися вдома.

Київ накрив сильний снігопад / Фото УНІАН, Валерій Шмаков

Мер Києва Віталій Кличко запропонував керівникам підприємств і організацій Києва скоротити сьогодні робочий день через негоду.

Читайте також Зима не відступає: Київ накрив потужний снігопад (фоторепортаж)Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на онлайн-брифінгу.

«За прогнозами синоптиків, сьогодні в Києві очікується різке погіршення погодних умов: сильний вітер, зниження температури, можливий снігопад. Я звертаюся до керівників підприємств і організацій: за можливості, зробіть для співробітників сьогодні короткий робочий день, щоб на дорогах не було великих заторів і щоб розвести в часі навантаження на громадський транспорт столиці, в роботі якого можуть бути перебої через негоду», - зазначив Кличко.

Киян, у яких немає гострої потреби їхати у своїх справах, мер просить залишитися вдома.

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