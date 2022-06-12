Загиблі дівчата були 2009 року народження, повідомили рятувальники.

На Тернопільщині учора, 11 червня об 21.40 до рятувальників надійшло повідомлення, що у селі Ліщанці Чортківського району внаслідок сильної зливи потоком дощової води знесло з моста легковий автомобіль, в якому ймовірно перебували троє людей.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, прибувши до місця події рятувальники виявили що автомобіль, перевернутий на дах, знаходиться у воді неподалік проїжджої частини дороги. Людей в машині не було.

Пошуки організували вздовж річища річки. Сьогодні близько шостої години ранку у воді виявили тіло водія, чоловіка, 1990 року народження. Двох дівчат, 2009 р.н. шукали, а пізніше знайшли мертвими.

Під час ранкового брифінгу начальник обласного управління поліції Олександр Богомол повідомив, що одну дівчину сьогодні знайшли мертвою.

"Сподіваємося, що другу вода десь таки винесла, і вона ще жива", - сказав Богомол.

Загалом до пошуків залучили понад 30 осіб, спільно з місцевим населенням та пошуково-рятувальним відділенням аварійно-рятувального загону спецпризначення Головного управління ДСНС України у Тернопільській області.

Пізніше стало відомо, що ще одну дівчину також знайшли мертвою.

Раніше стало відомо, що 11 червня Росія здійснила ракетний обстріл Чортківського району Тернопільської області, були руйнування та постраждали 22 особи.

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