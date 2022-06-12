У Тернопільській області машину знесло у річку, є три жертви / фото Головне управління ДСНС України у Тернопільській області

На Тернопільщині учора, 11 червня об 21.40 до рятувальників надійшло повідомлення, що у селі Ліщанці Чортківського району внаслідок сильної зливи потоком дощової води знесло з моста легковий автомобіль, в якому ймовірно перебували троє людей.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, прибувши до місця події рятувальники виявили що автомобіль, перевернутий на дах, знаходиться у воді неподалік проїжджої частини дороги. Людей в машині не було. 

Пошуки організували вздовж річища річки. Сьогодні близько шостої години ранку у воді виявили тіло водія, чоловіка, 1990 року народження. Двох дівчат, 2009 р.н. шукали, а пізніше знайшли мертвими.

У Тернопільській області машину знесло у річку, є жертви / фото Головне управління ДСНС України у Тернопільській області

Під час ранкового брифінгу начальник обласного управління поліції Олександр Богомол повідомив, що одну дівчину сьогодні знайшли мертвою.

"Сподіваємося, що другу вода десь таки винесла, і вона ще жива", - сказав Богомол.

Загалом до пошуків залучили понад 30 осіб, спільно з місцевим населенням та пошуково-рятувальним відділенням аварійно-рятувального загону спецпризначення Головного управління ДСНС України у Тернопільській області.

Пізніше стало відомо, що ще одну дівчину також знайшли мертвою.

На Тернопільщині машину знесло у річку, є три жертви / фото Головне управління ДСНС України у Тернопільській області

Раніше стало відомо, що 11 червня Росія здійснила ракетний обстріл Чортківського району Тернопільської області, були руйнування та постраждали 22 особи.

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