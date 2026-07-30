Рекордна посуха перетворює Дунай на струмок, лайнери з туристами сідають на мілини

Побито багаторічні мінімуми рівня води в Дунаї.

Рекордна посуха в Центральній Європі призвела до історичного обміління Дунаю – найбільшої річки континенту. Низький рівень води дедалі сильніше впливає на транспорт, туризм, промисловість та енергетику цієї частини Європи, пише Associated Press.

Як йдеться у публікації, Дунай, що протікає територією десяти країн – від південного заходу Німеччини до Чорного моря, – у багатьох місцях досяг безпрецедентно низького рівня. Через це з-під води з'явилися скелі, піщані мілини та навіть затонулі кораблі, які раніше майже ніколи не було видно.

Найгірша ситуація зафіксована у столиці Угорщини. У Будапешті вранці середи рівень води становив лише 23 сантиметри, що значно нижче попереднього історичного мінімуму у 33 сантиметри, встановленого у 2018 році. За прогнозами, найближчими днями рівень води продовжить знижуватися, адже істотних опадів не очікується, а температура повітря може перевищити 38 градусів.

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Обміління вже суттєво вплинуло на судноплавство. Угорське Міністерство транспорту повідомило, що круїзні лайнери більше не можуть пришвартовуватися у центрі Будапешта, а вантажні перевезення річкою майже повністю зупинилися.

У Болгарії поліція у вівторок евакуювала 186 туристів з круїзного лайнера, який сів на мілину поблизу портового міста Відін. Зазначається, що у пасажирів судна "Вікінг Уллур" закінчилися їжа та вода після того, як судно не змогло дістатися до порту і поповнити запаси. 52 члени екіпажу судна, ймовірно, будуть змушені залишатися на борту протягом тривалого періоду, очікуючи, коли рівень води підніметься.

Фотограф Габор Кертес, який документував незвичний стан річки біля мосту Маргіт у Будапешті, розповів, що масштаби змін вражають.

"Голі скелі, сухі піщані мілини навколо опор мосту... усе це шокує, коли бачиш, яким усе було раніше і яким стало зараз. Куди це приведе, що буде далі? Ми цього ще не знаємо, але це має бути наслідком зміни клімату", - розповідає Кертес.

Як зазначає Associated Press, низький рівень води вже позначився й на роботі атомної енергетики. У Румунії через недостатній стік Дунаю влада з міркувань безпеки зупинила один із реакторів АЕС "Чернаводе" та попередила про подальше скорочення роботи станції. В Угорщині аналогічні заходи розпочала АЕС "Пакш", яка забезпечує майже половину виробництва електроенергії в країні.

Водночас відступ води відкриває не лише історичні артефакти, а й небезпеки. Минулого тижня біля мосту Маргіт у Будапешті виявили авіабомбу часів Другої світової війни, після чого переправу тимчасово закрили.

Але є й ті, хто виграв від обмілінння головної річки Європи. Мисливець за скарбами Жолт Хорват, який шукає металеві предмети за допомогою потужного магніту, визнав, що "мати так мало води в Дунаї – це благословення для такого виду діяльності, але в усьому іншому це прокляття".

Проблеми клімату

Як писав УНІАН, Середземне море стрімко змінюється через потепління води, спричинене зміною клімату. Це вже призвело до масового скорочення біорізноманіття, зокрема зникнення мідій в Адріатичному морі та проблем для рибалок на Кіпрі.

Також ми розповідали, що нинішнє явище Ель-Ніньйо може стати найсильнішим за останні 150 років і разом із глобальним потеплінням зробити 2027 рік найспекотнішим в історії спостережень. За оцінками моделей, середня глобальна температура може зрости на 1,7°C порівняно з доіндустріальним періодом, що спричинить хвилі спеки, посухи, повені та пожежі.

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