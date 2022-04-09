Наталка Діденко зазначила, що в окремих районах можливий мокрий сніг.

Погода на більшій території України 10 квітня буде досить холодною. Місцями пройдуть дощі, які можуть перейти в мокрий сніг при зниженні території.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко у Facebook.

"Синоптична неділя в Україні принесе і дощ, і сніг, і сонце, і штормовий вітер, і значний температурний контраст від 2 градусів морозу до 22 градусів тепла!"- йдеться в повідомленні.

Погода в Україні 10 квітня

10 квітня в західних, північних областях і в більшості центральних областей України погода очікується холодною. Температура повітря тут буде завтра вдень тільки +7...+12 градусів

При цьому в західних областях вночі стовпчики термометрів опустяться до +1...+5 градусів, а в Карпатах місцями -

За словами синоптика, у східних та південних областях, у Полтавській області, у Дніпрі та Кропивницькому 10 квітня очікується тепла погода. Повітря прогріється до позначки +12...+18 градусів, а місцями до +19...+22 градусів.

Водночас дощі очікуються в центральних та північних областях, місцями в західних регіонах й окремих районах Одеської області.

"При істотному зниженні температури повітря дощ може переходити в мокрий сніг. І сьогодні, і завтра в східних, центральних областях України та в південній частині вітер очікується сильним, поривчастим!"- попередила Діденко.

При цьому вона зазначила, що наступний тиждень буде переважно холодним, а потепління ймовірне з 15 квітня.

Погода в Києві 10 квітня

У Києві в неділю очікується хмарна погода з періодичним дощем.

"У столиці завтра - увага! - відчутно похолодає, передбачається не вище +8...+10 градусів. Відповідно, стане ще холодніше й в будинках, тому обсяги теплих штанів, светрів та багатоярусних шкарпеток збільшаться", - підсумувала синоптик.

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