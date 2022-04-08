Температура повітря на значній частині України в суботу очікується високою, але з неділі почнеться похолодання.

Погода в Україні найближчими днями очікується по-весняному строкатою.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на сторінці в Facebook.

Погода на завтра

За її словами, у суботу, 9 квітня, у західних та північних областях України пройдуть періодичні дощі. У Карпатах та прикарпатських областях, можливо, навіть з мокрим снігом.

На Півдні, Сході і в центрі України домінуватиме суха погода. "Хіба що завтра ввечері на Харківщині пройде місцями невеликий дощ", - додає Діденко.

Вітер у більшості областей України очікується рвучким, у південних, східних і центральних областях його швидкість може досягати 15-20 метрів за секунду.

"Температура повітря на значній частині нашої території очікується у суботу високою, +14+20 градусів. Проте на крайньому заході, місцями у північних областях та в прибережних районах України повітря завтра буде вже свіжішим, +11+14 градусів", - зазначила синоптик.

У Києві завтра, 9 квітня, також можливий дощ. Температура повітря вдень коливатиметься в межах 13-14 градусів тепла.

Погода на неділю

Загалом похолодання в Україні у неділю, 10 квітня торкнеться західних, північних областей, а також Вінниччини й Одещини.

На Сході, у більшості центральних областей та на Півдні ще втримається тепла повітряна маса.

У понеділок, 11 квітня, похолодання пошириться далі. І лише в Харківській, Луганській, Донецькій та Запорізькій областях очікується +15+20 градусів. Але вже 12 квітня температура повітря знизиться й там.

У Києві в неділю-понеділок очікується відчутне похолодання, вдень до +7+11 градусів.

"Найближча метеорологічна перспектива в Україні - неоднорідна, як це буває навесні, тому поступово, без метань, спокійно, впевнено і професійно стежимо за розвитком атмосферних подій", - підсумувала Діденко.

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