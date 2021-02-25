Синоптики розповіли, якою буде погода у березні
За даними Укргідрометцентру, середньомісячна температура буде на рівні 0°...+6°.
У березні очікується тепла погода з невеликою кількістю опадів.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Як зазначається, середня місячна температура передбачається на рівні 0°...+6°, а в Криму до+3°, що близько до середніх багаторічних значень.
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"Місячна кількість опадів очікується 26-50 мм, в гірських районах 40-85 мм, що в межах середніх багаторічних значень", - йдеться у повідомленні.
За даними синоптиків, зазвичай середня місячна температура у березні складає -3°... +2°. Абсолютний мінімум температури повітря становить 22-37° морозу, на півдні України 11-27° морозу. Абсолютний максимум температури повітря - 16-29° тепла.
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