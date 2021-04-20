У горах тримається морозна погода.

Сьогодні, 20 квітня, у Карпатах продовжується снігопад та триває морозна погода.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.

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"На горі Піп Іван Чорногірський - хмарно, видимість обмежена до 30 метрів. Вітер північний, північно-східний 10-12 м/с. Падає сніг. Температура повітря -4°", - йдеться у повідомленні.

Також за даними ДСНС, у зв'язку з відлигою, у високогір'ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека - 3 рівень.

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Сьогодні, 20 квітня, вночі у південних, вдень у східних, південно-східних та Полтавській областях очікуються значні дощі, пориви вітру 17-22 м/с.

Таким погодним умовам надано І рівень небезпечності, жовтий.

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та до порушення електропостачання.

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Автор: Олена Пилипчак