Негода зачепить всього декілька областей.

Сьогодні, 20 квітня, вночі у південних, вдень у східних, південно-східних та Полтавській областях очікуються значні дощі, пориви вітру 17-22 м/с.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.

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Таким погодним умовам надано І рівень небезпечності, жовтий.

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та до порушення електропостачання.

Прогноз погоди на сьогодні від Наталки Діденко

Сьогодні, 20 квітня, з-за Чорного моря в Україну переміститься циклон.

"Вже найближчої ночі він накриє дощами південь України, а впродовж доби, розкручуючись, вивернеться на схід та центр України. Дощі можуть бути сильними! До опадів приєднається сильний вітер", - написала вона.

На заході України також очікуються дощі, але іншого походження, місцями ймовірні грози. У Карпатах можуть бути зливи.

На Київщині та Вінниччині опадів не передбачається.

Температура повітря в Україні очікується вночі +3°...+7°, вдень +9°...+13°.

У вівторок в Києві буде прохолодно: вночі +3°...+6°, вдень +10°...+12°. Можливий дощ.

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Автор: Олена Пилипчак