Сьогодні швидкість вітру у столиці досягла 17 м/с.

Сьогодні, 29 березня, у Києві був відмічений рекорд максимальної швидкості вітру. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

"29 березня у столиці максимальна швидкість вітру досягла рекордних 17 м/с (61 км/год), що повторило попереднє максимальне значення, зареєстроване у 2022 році", - повідомили синоптики.

У відомстві додали, що історичний рекордний максимум швидкості вітру у Києві дорівнює 25 м/с і утримується з далекого 20 березня 1881 року.

Відео дня

Як повідомляв Погода УНІАН, сьогодні майже по всій Україні було оголошено штормове попередження через сильний вітер. Жовтий рівень небезпечності було оголошено у тому числі в Києві. Синоптики попереджали, зо швидкість поривів вітру може сягати 15-20 м/с.

За прогнозами, сьогодні вдень у Києві стовпчики термометрів максимально покажуть лише +1°...+2°.

Негода у Києві сьогодні

29 березня через погіршення погоди у Київській області відбулися аварійні відключення світла. Водночас у Києві через зниження температури та існуючі пошкодження енергосистеми запровадили стабілізаційні відключення у частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом’янського районів.

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