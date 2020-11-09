Сонячно, але холодно: завтра в Києві температура не підніметься вище +7°
Синоптики не обіцяють дощів.
У вівторок, 10 листопада, в Києві буде практично безхмарно. Стовпчики термометрів не піднімуться вище +7°.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
Температура почне знижуватися: прогноз погоди в Україні на завтра (карта)
Згідно з прогнозом, вночі температура складе +2°, а вдень повітря прогріється максимум до +7°.
Вітер північного напрямку зі швидкістю до 2,8 м/с. без опадів.
Атмосферний тиск - 758 мм рт. ст.
Народний прогноз
10 листопада — Параскеви-П’ятниці, Неоніли-льонниці, Максима, Костянтина, Арсенія. На Неонілу і Параскеву дівчата благали святих, щоб ті послали їм хороших женихів, а хлопці повинні були перед великомученицею Параскевою постити 7 п’ятниць, щоб “дружина не була гострою на язик”. Якщо цього дня ще є комарі, то зима буде м’якою. Якщо день сонячний, то чекай теплої зими; хмарно — всередині грудня будуть сильні морози.
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