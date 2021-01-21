У Києві потеплішає до + 5°: прогноз погоди на 22 січня

17:00, 21 січня 2021
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Завтра в Києві ще трохи потеплішає, а на небі з'являться хмари.

Завтра в Києві ще трохи потеплішає / Фото ua.depositphotos.com
Завтра в Києві ще трохи потеплішає / Фото ua.depositphotos.com

В останній робочий день тижня, 22 січня, в Києві потеплішає до +5°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

Завтра погода порадує українців теплом до + 9° (карта)

Згідно з прогнозом, вночі похолодає до -3°, а вдень стовпчики термометрів покажуть +5°.

Весь день буде спостерігатися невелика хмарність, але сонце все-таки порадує киян. Без опадів.

Швидкість вітру вдень складе 3,8 м/с, а до вечора посилиться до 4,8 м/с.

Атмосферний тиск 743 мм ртутного стовпа.

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Автор: Катерина Лиманська

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