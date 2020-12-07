Холодна повітряна маса залишається над Україною: синоптик розповіла, чого очікувати від погоди на завтра
Ймовірність опадів є лише у двох областях.
Завтра, 8 грудня, хоч антициклон все ж зумовить суху погоду в більшості областей України, проте на південному заході та в західних областях є ймовірність опадів.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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Незначні опади можуть вдень досягнути Вінницької та Київської областей.
"У вівторок вітер східного та південно-східного напрямків в Україні знову буде рвучким, сильним, до штормових поривів. Холодна повітряна маса арктичного походження все ще залишається над Україною", - написала синоптик.
Найближчої ночі очікується -5°...-11°, на сході -7°...-14°, у західних областях 0°...-5°, у південній частині -2°...-8°, на півдні Одещини близько нуля.
Вдень у вівторок температура повітря становитиме -1°...-5° градусів, на заході та півдні від -2° до +2°, в Криму та на Закарпатті +4°...+8°.
У Києві 8 грудня сонця поменшає, хмар та вологості повітря побільшає, вдень можлива мряка. Вітер східний та південно-східний, 7-12 м/с, із сильнішими поривами.
Штормове попередження в Україні
Сьогодні, 7 грудня, у західних областях України та на Приазов'ї пориви вітру сягнуть 17-22 м/с. На акваторії Азовського моря - до 30 м/с.
"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - йдеться у повідомленні ДСНС.
Таким погодним умовам надано І рівень небезпечності - жовтий.
Що стосується Азовського моря, то висота хвиль сьогодні сягатиме 15-20 дм, рятувальники попереждають про швидке обледеніння суден та надають такій погодній ситуації ІІ рівень небезпечності - помаранчевий.
- Вінниця-4°... -7°
- Дніпро-2°... -7°
- Донецьк-4°... -10°
- Житомир-3°... -8°
- Запоріжжя-1°... -7°
- Івано-Франківськ-1°... -4°
- Київ-4°... -9°
- Кропивницький-3°... -7°
- Луганськ-5°... -12°
- Луцьк-1°... -4°
- Львів0°... -4°
- Миколаїв-3°... -5°
- Одеса0°... -2°
- Полтава-4°... -9°
- Рівне-2°... -6°
- Сімферополь+4°... -1°
- Суми-3°... -10°
- Тернопіль-2°... -5°
- Харків-5°... -11°
- Херсон-3°... -4°
- Хмельницький-3°... -6°
- Черкаси-3°... -6°
- Чернігів-5°... -10°
- Чернівці-3°... -5°