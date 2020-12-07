Холодна повітряна маса залишається над Україною: синоптик розповіла, чого очікувати від погоди на завтра

Ймовірність опадів є лише у двох областях.

Завтра в Україні переважатиме суха морозна погода / фото УНІАН

Завтра, 8 грудня, хоч антициклон все ж зумовить суху погоду в більшості областей України, проте на південному заході та в західних областях є ймовірність опадів.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Незначні опади можуть вдень досягнути Вінницької та Київської областей.

"У вівторок вітер східного та південно-східного напрямків в Україні знову буде рвучким, сильним, до штормових поривів. Холодна повітряна маса арктичного походження все ще залишається над Україною", - написала синоптик.

Найближчої ночі очікується -5°...-11°, на сході -7°...-14°, у західних областях 0°...-5°, у південній частині -2°...-8°, на півдні Одещини близько нуля.

Вдень у вівторок температура повітря становитиме -1°...-5° градусів, на заході та півдні від -2° до +2°, в Криму та на Закарпатті +4°...+8°.

У Києві 8 грудня сонця поменшає, хмар та вологості повітря побільшає, вдень можлива мряка. Вітер східний та південно-східний, 7-12 м/с, із сильнішими поривами.

Штормове попередження в Україні

Сьогодні, 7 грудня, у західних областях України та на Приазов'ї пориви вітру сягнуть 17-22 м/с. На акваторії Азовського моря - до 30 м/с.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - йдеться у повідомленні ДСНС.

Таким погодним умовам надано І рівень небезпечності - жовтий.

Що стосується Азовського моря, то висота хвиль сьогодні сягатиме 15-20 дм, рятувальники попереждають про швидке обледеніння суден та надають такій погодній ситуації ІІ рівень небезпечності - помаранчевий.