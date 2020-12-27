Сильний вітер та дощ зі снігом: синоптик розповіла про погоду на завтра
Вночі прогнозується мінусова температура, яка вдень значно підніметься.
В Україні у понеділок, 28 грудня, погіршаться погодні умови. Майже всю територію країни охопить сильний вітер. До того ж очікуються значні опади, зокрема, мокрий сніг.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
Синоптики попереджають про сильний вітер та ожеледь у КиєвіЗа її словами, головним ньюмейкером завтрашнього понеділка буде вітер. Він буде сильним, південно-східного напрямку, до 15-20 м/с, а подекуди навіть до 25 м/с.
Температура повітря вночі прогнозується 0℃...-5℃, на сході до -6℃...-9℃, на півдні 0℃...+3℃. Удень в Україні очікується 0℃...+4℃, у західних областях та на Одещині +5℃...+9℃, у східній частині, на Дніпропетровщині, Полтавщині та Сумщині буде -1℃...-4℃.
"Дощі, місцями з мокрим снігом, пройдуть у більшості областей Правобережжя, на Лівобережжі - без істотних опадів. У Києві понеділок обіцяє бути із сильним південно-східним вітром та з дощем, подекуди можливий мокрий сніг, налипання мокрого снігу і ожеледь", - додала Діденко.
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