Зима йде: синоптик розповіла, де найближчим часом випаде сніг

17:33, 17 листопада 2020
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Завтра сніг випаде в більшості північних і центральних областей, а потім - на сході країни.

Найближчими днями у багатьох областях України випаде сніг / фото УНІАН
Найближчими днями у багатьох областях України випаде сніг / фото УНІАН

Найближчими днями сніг випаде практично на всій території України.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла провідний синоптик Укргідрометцентру Наталія Голеня.

"Сьогодні на вечір у Київській та Житомирській області трохи пройде сніг. У наступні дві доби в нічні години сніг буде в більшості північних і центральних областей - і потім на сході країни", - розповіла синоптик.

За її словами, в більшості регіонів очікується мінусова температура.

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"Ну як для Сходу - це вже практично зима, там температури вище нуля вже немає - і в найближчі 5 діб підвищення не очікується. Для Заходу поки переважають позитивні температури, вночі теж, тому для цього регіону ще зима не прийшла. А центральні, північні і південні області ще в такому плюс-мінус діапазоні — від -3, -4 до +3 градусів, такий діапазон збережеться на цьому тижні. Скажімо так, це близько до кліматичної норми", - сказала Голеня.

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Автор: УНІАН

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