Дослідники визначили, яка погода буде влітку завдяки спостереженням за таненням льодовикового щита Гренландії.

Вчені Національного океанічного центру Великої Британії зробили прогноз, завдяки якому можна заздалегідь дізнатися, яка погода буде цього літа. Відомо, що робити довгострокові прогнози складно, але в статті журналу Weather and Climate Dynamics припускають, що за допомогою швидкості танення льодовикового щита Гренландії можна передбачити погоду, яка буде наступного літа в країнах Європи, пише The Guardian.

У 2024 році теплові умови в Гренландії будуть складатися таким шляхом, що в Атлантику потрапить більша кількість талої льодовикової води, ніж зазвичай. Така вода є легшою за морську, оскільки вона перебуває на вершині океану та зменшує теплообмін між повітрям і морем, через що вітри стають сильнішими навколо регіону талої води, які в зимовий період "спричиняють зсув на північ Північноатлантичної течії, яка є продовженням Гольфстріму".

Тому влітку цього року вітри слідуватимуть за напрямком течії та перенаправлятимуться на північ. Завдяки цьому формується тип великомасштабних умов атмосферної циркуляції, що приносить теплішу та сухішу погоду над Європою.

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"Ґрунтуючись на виявленому ланцюжку подій, ми очікуємо, що умови океану і атмосфери будуть сприятливими для надзвичайно теплого і сухого літа над південною Європою цього року", - зазначила провідний автор дослідження, доктор Марілена Олтманнс.

Погода в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, сьогодні, 17 березня, у Києві погода буде теплішою. Проте протягом всього дня у столиці буде похмуро, а ввечері очікується дощ. Водночас синоптики попередили киян про різке похолодання, яке очікується вже скоро.

Крім того, повідомлялось, що сьогодні в Україну прийдуть дощі. Також в західних областях країни очікується зниження температури повітря, в інших регіонах передбачається +7°...+13°.

У північних областях України переважно буде мінлива та суха погода, лише у Житомирській області буде похмуро та дощитиме. Температура повітря становитиме від +8° до +13°.

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