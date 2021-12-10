Гасіння вогню ускладнюють спекотна і вітряна погода, а також важкодоступна місцевість.

На заході Австралії знову розгораються лісові пожежі. Місцевій владі довелося терміново вивозити людей.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Як повідомляється, полум'я охопило 6000 гектарів у популярному туристичному районі Маргарет-Рівер. Ситуація виявилася настільки серйозною, що влада закликала людей кидати все і їхати, рятуючи свої життя.

Як повідомляється, зараз над гасінням пожежі працюють сотня пожежників.

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За даними The Guardian, сильні вітри, печерні системи і відсутність доступу для техніки роблять неймовірно важким гасіння лісових пожеж в цьому районі.

Спекотні та вітряні умови ускладнили роботу пожежникам: у четвер на південному заході температура сягала 30 градусів.

Влада сподівається, що найближчим часом погодні умови покращаться, що допоможе в боротьбі з вогнем.

Як повідомляється, причина пожеж поки не встановлена.

Нагадаємо, минулого року половина острова в Австралії згоріла через сильні лісові пожежі. Також вчені підрахували, що близько трьох мільярдів тварин загинули внаслідок масштабних лісових пожеж.

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Автор: Катерина Лиманська