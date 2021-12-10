На заході Австралії знову розгораються лісові пожежі. Місцевій владі довелося терміново вивозити людей.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Як повідомляється, полум'я охопило 6000 гектарів у популярному туристичному районі Маргарет-Рівер. Ситуація виявилася настільки серйозною, що влада закликала людей кидати все і їхати, рятуючи свої життя.
Як повідомляється, зараз над гасінням пожежі працюють сотня пожежників.
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За даними The Guardian, сильні вітри, печерні системи і відсутність доступу для техніки роблять неймовірно важким гасіння лісових пожеж в цьому районі.
Спекотні та вітряні умови ускладнили роботу пожежникам: у четвер на південному заході температура сягала 30 градусів.
Влада сподівається, що найближчим часом погодні умови покращаться, що допоможе в боротьбі з вогнем.
Як повідомляється, причина пожеж поки не встановлена.
Нагадаємо, минулого року половина острова в Австралії згоріла через сильні лісові пожежі. Також вчені підрахували, що близько трьох мільярдів тварин загинули внаслідок масштабних лісових пожеж.
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