Південну Європу охопили масштабні лісові пожежі, людей евакуюють тисячами (відео)

Рятують мешканців десятків населених пунктів, є жертви.

У країнах Європи триває боротьба з масштабними лісовими пожежами, які охопили Францію, Іспанію, Італію та Грецію, пише The Independent. Через стихію десятки тисяч людей були змушені залишити свої домівки та місця відпочинку, а вогонь уже знищив площі, що перевищують середньорічні показники останніх десятиліть.

Палає південь Франції

Зокрема, на південному заході Франції понад 10 тисяч осіб евакуювали через стрімке поширення лісової пожежі, яка охопила близько 2 тисяч гектарів на захід від Бордо. За інформацією місцевої префектури, із вогнем борються близько 500 пожежників. Попри складні умови, повідомлень про постраждалих поки немає. Осередок займання розташований поблизу затоки Аркашон – популярного туристичного регіону. Значну частину евакуйованих становлять відпочивальники, які проживали в кемпінгах.

За даними фахівців, цього року в Європі вже вигоріло більше територій, ніж у середньому за останні два десятиліття. Науковці пов'язують це з трьома хвилями екстремальної спеки, які майже безперервно накривали континент.

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В Іспанії горить один із найбільших лісових масивів

У центральній Іспанії пожежники продовжують боротися з масштабною пожежею в провінції Гвадалахара, яка вже охопила понад 32 тисячі гектарів. Ця пожежа спалахнула менш ніж через два тижні після трагедії на півдні країни, де вогонь знищив невелику громаду іноземців. Тоді загинули 13 людей, серед яких були й громадяни інших держав. Це одна з найсмертоносніших лісових пожеж в Іспанії.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес відвідав постраждалий район і закликав політичні сили країни об'єднатися для боротьби зі зміною клімату.

"Рік за роком ми дедалі чіткіше бачимо, як зміна клімату забирає життя людей і завдає величезних збитків нашим громадам. Це не питання політики. Це питання науки та фактів", – заявив він.

У районі пожежі евакуйовано 34 населені пункти. Інформації про нових загиблих чи важко поранених наразі немає. До ліквідації вогню залучено понад 200 пожежників, а також спеціалізовану наземну техніку й авіацію.

Від початку року в Іспанії вже сталося 22 великі лісові пожежі, тобто такі, що охопили понад 500 гектарів. За даними Міністерства екологічного переходу Іспанії, нинішня пожежа в Гвадалахарі є другою за масштабами в історії країни. Більшою була лише пожежа минулого року на північному заході Іспанії, яка знищила близько 37 тисяч гектарів.

Сицилія працює в режимі надзвичайної ситуації

На Сицилії пожежні служби з минулої суботи здійснили понад тисячу виїздів. Через масштаб стихії всі пожежні підрозділи острова перевели на посилений режим роботи.

Остання велика пожежа сталася в районі міста Агрідженто на заході острова. Через наближення вогню було евакуйовано 100 людей із житлових будинків і медичного закладу. Ще 22 пацієнтів перевели до інших лікарень.

Цивільна оборона Італії вже кілька днів поспіль утримує для всієї Сицилії найвищий рівень пожежної небезпеки. Поширенню вогню сприяють сильний вітер і температура повітря, яка наближається до 40°C або перевищує цю позначку.

Спека не відступає в Греції та на Кіпрі

У Греції триває останній день чотириденної хвилі екстремальної спеки. Синоптики прогнозують підвищення температури до 42°C, а для кількох регіонів південної та центральної частини країни, включно з околицями Афін, оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки.

На Кіпрі влада також попередила населення про сильну спеку, де температура може сягнути 43°C.

Англія потерпає від посухи

Тим часом у Великій Британії в окремих районах дощів не було вже понад місяць. Значна частина півдня Англії перебуває у стані тривалої посухи, що є передостаннім етапом перед офіційним оголошенням посухи.

Найбільша водопостачальна компанія країни Thames Water, яка обслуговує близько 10 мільйонів споживачів, із четверга заборонила використовувати шланги для поливу газонів та миття автомобілів.

Науковці наголошують, що зміна клімату дедалі більше посилює спеку та посушливість, особливо в південно-східній частині Європи. Через це регіон стає більш вразливим до масштабних лісових пожеж і пов'язаних із ними загроз для здоров'я людей.

Спека в Європі

Нагадаємо, через тривалу посуху та відсутність достатнього притоку води з Альп сталося різке обміління річки Дунай. Зокрема, у Будапешті рівень річки знизився до 39 сантиметрів – лише на 6 сантиметрів вище абсолютного історичного мінімуму, який було зафіксовано майже 30 років тому.

Найскладніша ситуація складається на південь від Будапешта - у районі міста Бая найближчими днями рівень води може опуститися до рекордних 21 сантиметра.

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