Людям рекомендували триматися подалі від конструкцій, які можуть впасти від вітру.

ДСНС попередила українців про сильні пориви вітру та дощ.

Як йдеться у повідомленні служби, в ніч на 16 жовтня у більшості центральних та Сумській областях очікується сильний дощ.

Вранці та вдень 16 жовтня в Україні, крім північної частини, пориви вітру становитимуть 15-20 м/с.

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"Тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев та конструкцій будівель, що можуть зірватися", - рекомендували в ДСНС.

Погода в Україні

Новий тиждень в Україні почнеться з похолодання, дощу і навіть мокрого снігу. Такий прогноз погоди на 16 жовтня зробила синоптик Наталка Діденко. "Холодний атмосферний фронт принесе в понеділок дощі і поривчастий вітер у більшість наших областей. У Карпатах можливий сніг, - зазначила фахівець. - Весь наступний тиждень погода вже відповідатиме сезону: буде холодно, з періодичними дощами і поривчастим вітром, в затишшях - з туманами".

У Києві 16 жовтня також очікуються дощ і різке похолодання, вдень температура повітря буде всього близько +10 градусів, спрогнозувала синоптик. "Більш інтенсивним очікується дощ у столиці найближчої ночі та вранці, вдень у понеділок опади послабшають", - повідомила синоптик.

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