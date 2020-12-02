Тепла зима: завтра у Києві буде похмуро, температура вдень не перевищить +1°
У столиці не передбачається опадів.
У четвер, 3 грудня, в Києві очікується похмура погода. Стовпчики термометрів піднімуться до +1°.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
Сніг з дощем тимчасово відступлять: прогноз погоди в Україні на завтра (карта)
Згідно з прогнозом, вночі температура складе 0°, а вдень повітря прогріється максимум до +1°. Без опадів.
Вітер східного напрямку зі швидкістю до 2,2 м/с.
Атмосферний тиск - 755 мм рт. ст.
Народний прогноз на 3 грудня
3 грудня — Прокла. До Прокла не чекай від дороги пуття — їздити по ній одна морока. Якщо заспівав снігур, а сорока лізе під стріху — бути завірюсі. Якщо на Прокла сніг пішов, то на Олену Льоносійку (3 червня) піде дощ.
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