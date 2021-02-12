Кліматолог анонсувала на найближчі дні найхолодніший період 2021 року

21:59, 12 лютого 2021
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За словами кліматолога, у лютому на українців чекають багато морозних днів.

На українців чекає похолодання / фото УНІАН
На українців чекає похолодання / фото УНІАН

В Україні найближчі дні будуть найхолоднішими у поточному році, заявила кліматолог Віра Балабух.

Про це повідомляє "Апостроф".

Експерт попереджає: зараз рано говорити про те, що зима піде раніше і її змінить весна.

Похолодання посилюватиметься: синоптик розповіла, скільки в Україні протримаються морози

"Цей процес дуже макро-масштабний. Він займає майже всю північну півкулю. На жаль, не можна очікувати, що до кінця лютого у нас знову будуть плюсові температури. Однак період, який ми будемо переживати в найближчі дні, буде найхолоднішим в цьому році", - сказала Балабух.

За її словами, якщо найближчим часом і будуть низькі температури, то в порівнянні з цими днями вони будуть значно вище.

Погода в Україні: прогноз синоптиків

  • У суботу, 13 лютого, в Україні продовжить погіршуватися погода
  • 13 лютого очікуються пориви вітру 15-20 м/с, в Рівненській, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Харківській областях - хуртовини, а у більшості регіонах на дорогах можлива ожеледиця.
  • У Києві та Київській області вдень 12 лютого та протягом 13 лютого прогнозують вітер 15-20 м/с, хуртовини та ожеледицю на дорогах.

Читайте прогноз погоди в Україні від синоптиків на каналі Погода УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован

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Теги: погодаснігопаднегода в Україні
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