Кліматолог анонсувала на найближчі дні найхолодніший період 2021 року

За словами кліматолога, у лютому на українців чекають багато морозних днів.

На українців чекає похолодання / фото УНІАН

В Україні найближчі дні будуть найхолоднішими у поточному році, заявила кліматолог Віра Балабух.

Про це повідомляє "Апостроф".

Експерт попереджає: зараз рано говорити про те, що зима піде раніше і її змінить весна.

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"Цей процес дуже макро-масштабний. Він займає майже всю північну півкулю. На жаль, не можна очікувати, що до кінця лютого у нас знову будуть плюсові температури. Однак період, який ми будемо переживати в найближчі дні, буде найхолоднішим в цьому році", - сказала Балабух.

За її словами, якщо найближчим часом і будуть низькі температури, то в порівнянні з цими днями вони будуть значно вище.

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