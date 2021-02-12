Кліматолог анонсувала на найближчі дні найхолодніший період 2021 року
За словами кліматолога, у лютому на українців чекають багато морозних днів.
В Україні найближчі дні будуть найхолоднішими у поточному році, заявила кліматолог Віра Балабух.
Про це повідомляє "Апостроф".
Експерт попереджає: зараз рано говорити про те, що зима піде раніше і її змінить весна.
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"Цей процес дуже макро-масштабний. Він займає майже всю північну півкулю. На жаль, не можна очікувати, що до кінця лютого у нас знову будуть плюсові температури. Однак період, який ми будемо переживати в найближчі дні, буде найхолоднішим в цьому році", - сказала Балабух.
За її словами, якщо найближчим часом і будуть низькі температури, то в порівнянні з цими днями вони будуть значно вище.
Погода в Україні: прогноз синоптиків
- У суботу, 13 лютого, в Україні продовжить погіршуватися погода.
- 13 лютого очікуються пориви вітру 15-20 м/с, в Рівненській, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Харківській областях - хуртовини, а у більшості регіонах на дорогах можлива ожеледиця.
- У Києві та Київській області вдень 12 лютого та протягом 13 лютого прогнозують вітер 15-20 м/с, хуртовини та ожеледицю на дорогах.
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