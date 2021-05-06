Смерчі з'явилися після шторму.

4 травня біля узбережжя Нового Південного Уельсу, Австралія, були одночасно помічені 5 водяних смерчів.

Про це повідомляє The Watchers.

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Водяні смерчі утворилися біля пляжу Олд Бар в Харрінгтоні. Подібна поява відразу п'яти смерчів вважається рідкістю.

Шторм, після якого вони з'явилися, також викликав сильний град.

Довідка УНІАН. Водяний смерч - воронкоподібний вихор повітря і води, що утворюється над поверхнею великої водойми і з'єднаний з купчастим хмарою. За своєю природою подібний звичайному смерчу.

Водяний смерч може утворитися в разі проходження звичайного смерчу над водною поверхнею. Найчастіше зустрічається у тропічних широтах.

На відміну від класичного смерчу, водяний смерч існує всього 15-30 хвилин, набагато менше в діаметрі (від 5 до 200 метрів), швидкість руху і обертання нижчі у два-три рази, не зобов'язаний супроводжуватися ураганним вітром.

Циклон в Австралії

Практично місяць тому, 12 квітня, на Західну Австралію обрушився тропічний циклон.

Пориви вітру швидкістю до 170 км/год і потужні зливи - стихія лютувала кілька годин. Більше 20000 будинків залишилися без електрики.

До цього циклон лютував в Індонезії - там через негоду загинули понад 170 осіб, майже півсотні досі вважаються зниклими безвісти.

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Автор: Олена Пилипчак