Сьогодні, 7 травня, в Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
Читайте такожСніг залишає схили: у Карпатах починається справжня весна (фото)
Так, у більшості районів центральних, північних, східних, Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької, Одеської та Миколаївської областей - надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Попередження про сильний вітер в Україні
Сьогодні, 7 травня, в Україні очікуються сильні пориви вітру.
У Київській області та Києві пориви вітру 15-18 м/с -1 рівень небезпечності, жовтий.
Також у західних, північних, більшості центральних та Одеській областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с - 1 рівень небезпечності, жовтий.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram