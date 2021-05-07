В Україні - високий рівень небезпеки виникнення пожеж / фото УНІАН

Сьогодні, 7 травня, в Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

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Так, у більшості районів центральних, північних, східних, Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької, Одеської та Миколаївської областей -  надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Попередження про сильний вітер в Україні

Сьогодні, 7 травня, в Україні очікуються сильні пориви вітру.

У Київській області та Києві пориви вітру 15-18 м/с -1 рівень небезпечності, жовтий.

Також у західних, північних, більшості центральних та Одеській областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с - 1 рівень небезпечності, жовтий.

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Автор: Олена Пилипчак