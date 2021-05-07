Рятувальники попередили українців про високу пожежну небезпеку

У ДСНС назвали області, які потрапили у небезпечну зону.

Сьогодні, 7 травня, в Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій. Читайте такожСніг залишає схили: у Карпатах починається справжня весна (фото) Так, у більшості районів центральних, північних, східних, Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької, Одеської та Миколаївської областей - надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Попередження про сильний вітер в Україні Сьогодні, 7 травня, в Україні очікуються сильні пориви вітру. У Київській області та Києві пориви вітру 15-18 м/с -1 рівень небезпечності, жовтий. Також у західних, північних, більшості центральних та Одеській областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с - 1 рівень небезпечності, жовтий. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Олена Пилипчак

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