Синоптики очікують, що шторм посилюватиметься.

Тропічний шторм Ельза рухається в Південно-центральну частину Куби.

Про це повідомляє REUTERS.

Як повідомляється, Ельза посилився пізно ввечері в неділю, коли його центр наблизився до Південно-центральної частини Куби, а уряд Карибського острівної держави випустив попередження про урагани для провінцій Сьенфуегос та Матансас.

Національний центр ураганів США прогнозує, що Ельза ще трохи посилиться, перш ніж переміститься на Кубу.

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Як повідомляється, максимальна швидкість вітру становить близько 100 кілометрів на годину, а швидкість поривів ще більша.

Місцеві синоптики попереджають про сильні дощі протягом декількох днів, найважчі з яких будуть в центральній і, можливо, західній Кубі.

Згідно з повідомленнями, понад 100000 людей були евакуйовані на потенційному шляху урагану.

Як очікується, шторм принесе на Кубу від 13 до 25 сантиметрів опадів, а в деяких місцях випаде до 38 сантиметрів. Це призведе до значних раптових повеней і зсувів. Прогнозується, що південне узбережжя Куби отримає штормовий нагін висотою до півтора метра.

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Автор: Катерина Лиманська