Зимова казка у Харкові: з'явилися чарівні фотографії

На вихідних Харків засипало снігом.

Минулих вихідних, 21 і 22 листопада, в Харкові випав сніг.

Фотографіями засніженого міста жителі поділилися у соціальних мережах.

Читайте також В Укргідрометцентрі розповіли, чому у листопаді в Україні випав сніг (відео)

Перший сніг у цьому сезоні випав у Харкові ще тиждень тому, 15 листопада. Однак тоді він був вологим, і більша його частина розтанула.

Прогноз погоди в Україні на 23 листопада: дані погоди УНІАН

У понеділок, 23 листопада, в Україні трохи потеплішає: температура вдень не опуститься нижче +3°. Практично по всій країні - хмарно, місцями визирне сонце. Сонячна погода очікується тільки в Одеській, Херсонській та Дніпропетровській областях, а також в Сімферополі. При цьому на Харківщині та Сумщині очікується мокрий сніг. Стовпчики термометрів протягом дня піднімуться до +3°...+7°.