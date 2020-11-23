Зимова казка у Харкові: з'явилися чарівні фотографії
На вихідних Харків засипало снігом.
Минулих вихідних, 21 і 22 листопада, в Харкові випав сніг.
Фотографіями засніженого міста жителі поділилися у соціальних мережах.
В Укргідрометцентрі розповіли, чому у листопаді в Україні випав сніг (відео)
Перший сніг у цьому сезоні випав у Харкові ще тиждень тому, 15 листопада. Однак тоді він був вологим, і більша його частина розтанула.
Прогноз погоди в Україні на 23 листопада: дані погоди УНІАН
У понеділок, 23 листопада, в Україні трохи потеплішає: температура вдень не опуститься нижче +3°. Практично по всій країні - хмарно, місцями визирне сонце. Сонячна погода очікується тільки в Одеській, Херсонській та Дніпропетровській областях, а також в Сімферополі. При цьому на Харківщині та Сумщині очікується мокрий сніг. Стовпчики термометрів протягом дня піднімуться до +3°...+7°.
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