В одному з міст минула ніч стала найхолоднішою з 1953 року.

На острові Тасманія за два тижні до настання літа фіксують небувалі для цього регіону снігопади та холоди. У деяких районах вже випало до 30 сантиметрів опадів.

Про це повідомляє abc.net.

Як повідомляється, в місті Хобарт минула ніч стала найхолоднішою з 1953 року з температурою лише +2,9°.

В інших містах на острові температура знижувалася навіть до +1°.

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За даними фахівців, холодне повітря на Австралійський острів прийшов з Антарктиди.

Місцевих автомобілістів закликали "проявляти особливу обережність" в районах, що постраждали від снігопаду.

Синоптики ж кажуть, що з понеділка снігопади припинятимуться, а на зміну їм прийдуть дощі.

Нагадаємо, небувалі снігопади накрили північний схід Китаю. Там через хуртовини довелося закрити школи. Вже відомо про одного загиблого.

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Автор: Катерина Лиманська