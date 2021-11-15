На острові Тасманія за два тижні до настання літа фіксують небувалі для цього регіону снігопади та холоди. У деяких районах вже випало до 30 сантиметрів опадів.
Про це повідомляє abc.net.
Як повідомляється, в місті Хобарт минула ніч стала найхолоднішою з 1953 року з температурою лише +2,9°.
В інших містах на острові температура знижувалася навіть до +1°.
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За даними фахівців, холодне повітря на Австралійський острів прийшов з Антарктиди.
Місцевих автомобілістів закликали "проявляти особливу обережність" в районах, що постраждали від снігопаду.
Синоптики ж кажуть, що з понеділка снігопади припинятимуться, а на зміну їм прийдуть дощі.
Нагадаємо, небувалі снігопади накрили північний схід Китаю. Там через хуртовини довелося закрити школи. Вже відомо про одного загиблого.
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