У деяких містах випало понад півметра снігу.

У Китаї через небувалі снігопади закриті школи й заблоковані дороги. Вже відомо про одного загиблого.

Про це повідомляє abcnews.

Як повідомляється, через снігову бурю, яка тривала кілька днів на північному сході Китаю, довелося закрити школи й зупинити залізничне сполучення.

Повідомляється, що в деяких містах провінції Ляонін і у Внутрішній Монголії Китаю випало понад 50 сантиметрів снігу. Так, у місті Тонгліао снігопад тривав 46 годин - це найтриваліша хуртовина з 1951 року.

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Китайські державні ЗМІ повідомили, що одна людина загинула в результаті стихії.

Холодний фронт, що охопив північний захід Китаю і Пекін в минулі вихідні, слабшає, і метеорологічне агентство Китаю прогнозує, що снігопад найближчим часом закінчиться.

Нагадаємо, у Пекіні в цьому сезоні перший сніг випав на 23 дні раніше звичайного. Через снігову бурю в Пекіні були закриті кілька ділянок автомагістралей, зупинено автобусне сполучення більш ніж по 160 маршрутах і скорочено кількість рейсів у двох великих аеропортах міста.

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Автор: Катерина Лиманська