В одному з гірських сіл на Буковині температура знизилася майже до -30 градусів.

Сьогодні вночі в одному з сіл у Чернівецькій області температура впала до -28°.

Про це у своєму Facebook розказав голова Селятинської територіальної громади Валерій Полянчук.

Чоловік опублікував фото термометра, на якому видно, що температура впала до -28 градусів.

"А сьогодні досвіта морозець добренький. 13.01.2022. Село Верхній Яловець", - написав він.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, вже сьогодні, 13 січня, погода в Україні почне різко змінюватися через "пірнаючий" циклон на ім'я Elsa. Сьогодні теплий фронт циклона досягне території України, у зв'язку з чим пройдуть снігопади, особливо на Лівобережжі. Температура повітря разом з цим почне стрімко підвищуватися, починаючи із заходу та північного заходу України. Проте, основне погіршення погоди відбудеться у п'ятницю, зазначив синоптик Ігор Кібальчич.

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