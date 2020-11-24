Потужний торнадо налетів на Кіпр: вітер перевертав автомобілі та зривав дахи (фоторепортаж, відео)
Торнадо повалив дерева, електричні мережі і стовпи.
Суворі погодні умови, включаючи торнадо, сильні вітри і проливні дощі, налетіли на північні частини Кіпру, заподіявши значної шкоди. Три людини отримали травми.
Про це повідомляє The Watchers.
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Прибережні райони особливо постраждали від сильних вітрів, які знесли дахи, повалили дерева і пошкодили електричні мережі.
Головна електростанція північної частини Кіпру, Текнеджік, сильно постраждала у результаті вибуху трансформатора, що призвело до відключення електроенергії в місті Гірне і прилеглих районах.
Торнадо повалив дерева, електричні мережі і кілька стовпів, які впали на будівлі і автомобілі.
Сильний вітер перевернув автомобілі, зірвав безліч дахів. Три людини отримали легкі травми.
Смерч у Греції
Після проливних дощів південну частину Греції накрили повінь і водяний смерч. Обійшлося без жертв.
Грецька пожежна служба врятувала кілька людей, які опинилися в пастці паводкових вод, у тому числі трьох людей, що застрягли в районах навколо Іракліона.
Пожежникам довелося відкачувати воду з доріг за допомогою помп. Вони закликали місцевих жителів не залишати свої будинки.
Після обіду в середу виник водяний смерч, який було видно відразу з трьох островів: Санторіні, Родосу і Наксоса. Водні торнадо утворилися біля берегів, вразивши місцевих жителів.
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