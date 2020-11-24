Потужний торнадо налетів на Кіпр: вітер перевертав автомобілі та зривав дахи (фоторепортаж, відео)

Торнадо повалив дерева, електричні мережі і стовпи.

Суворі погодні умови, включаючи торнадо, сильні вітри і проливні дощі, налетіли на північні частини Кіпру, заподіявши значної шкоди. Три людини отримали травми.

Про це повідомляє The Watchers.

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Прибережні райони особливо постраждали від сильних вітрів, які знесли дахи, повалили дерева і пошкодили електричні мережі.

Головна електростанція північної частини Кіпру, Текнеджік, сильно постраждала у результаті вибуху трансформатора, що призвело до відключення електроенергії в місті Гірне і прилеглих районах.

Торнадо повалив дерева, електричні мережі і кілька стовпів, які впали на будівлі і автомобілі.

Сильний вітер перевернув автомобілі, зірвав безліч дахів. Три людини отримали легкі травми.

Смерч у Греції

Після проливних дощів південну частину Греції накрили повінь і водяний смерч. Обійшлося без жертв.

Грецька пожежна служба врятувала кілька людей, які опинилися в пастці паводкових вод, у тому числі трьох людей, що застрягли в районах навколо Іракліона.

Пожежникам довелося відкачувати воду з доріг за допомогою помп. Вони закликали місцевих жителів не залишати свої будинки.

Після обіду в середу виник водяний смерч, який було видно відразу з трьох островів: Санторіні, Родосу і Наксоса. Водні торнадо утворилися біля берегів, вразивши місцевих жителів.