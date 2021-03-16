Декілька областей України огорне сильний туман: видимість впаде до 200 метрів

Оголошено жовтий рівень небезпеки.

У деяких областях сьогодні очікується туман / Фото УНІАН

Сьогодні вранці, 16 березня, в Україні очікується туман.

Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

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Туман очікується у північних (крім Сумської), Вінницькій та Черкаській областях. Видимість впаде до 200-500 метрів. Таким погодним умовам надано I рівень небезпечності - жовтий.

"Погодні умови можуть привести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 16 березня: дані Погоди УНІАН

У вівторок, 16 березня, західні та південні регіони накриють дощі, місцями - зливи. На решті території очікується мінлива хмарність. Температура коливатиметься в межах +2°...+13°.

У Києві - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -1°, вдень +8°.

У Львові у вівторок очікується дощ, вночі -1°, вдень +2°.

В Одесі 16 березня - хмарно з проясненнями, злива, температура вночі +3°, вдень +9°.