Декілька областей України огорне сильний туман: видимість впаде до 200 метрів
Оголошено жовтий рівень небезпеки.
Сьогодні вранці, 16 березня, в Україні очікується туман.
Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.
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Туман очікується у північних (крім Сумської), Вінницькій та Черкаській областях. Видимість впаде до 200-500 метрів. Таким погодним умовам надано I рівень небезпечності - жовтий.
"Погодні умови можуть привести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", - йдеться у повідомленні.
Прогноз погоди в Україні на 16 березня: дані Погоди УНІАН
У вівторок, 16 березня, західні та південні регіони накриють дощі, місцями - зливи. На решті території очікується мінлива хмарність. Температура коливатиметься в межах +2°...+13°.
У Києві - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -1°, вдень +8°.
У Львові у вівторок очікується дощ, вночі -1°, вдень +2°.
В Одесі 16 березня - хмарно з проясненнями, злива, температура вночі +3°, вдень +9°.
- Вінниця+10°... 0°
- Дніпро+9°... +1°
- Донецьк+8°... 0°
- Житомир+9°... -1°
- Запоріжжя+10°... +3°
- Івано-Франківськ+3°... 0°
- Київ+8°... -1°
- Кропивницький+11°... +2°
- Луганськ+7°... -1°
- Луцьк+3°... 0°
- Львів+3°... -1°
- Миколаїв+13°... +5°
- Одеса+10°... +4°
- Полтава+6°... 0°
- Рівне+1°... -1°
- Сімферополь+13°... +3°
- Суми+6°... -1°
- Тернопіль+2°... -1°
- Харків+5°... -1°
- Херсон+12°... +4°
- Хмельницький+5°... 0°
- Черкаси+7°... 0°
- Чернігів+8°... -2°
- Чернівці+3°... 0°