Найближчим часом в Україні вже має завершитись сезон блискавок.

Останнім часом в Україні все частіше трапляються блискавки. Так днями у Києві блискава вдарила в електрощитову, сталася пожежа.

Синоптики пояснюють, що нічого аномального в цьому немає, йдеться у сюжеті ТСН. Фахівці говорять, що країною прогнався циклон, який і принадив блискавки.

"Явища штормові в Україні, що супроводжуються блискавками - це нормальний літній процес", розказала синоптик Українського гідрометцентру Анжеліка Ганчук.

Як повідомляється, сезон блискавок в Україні починається в кінця квітня і триває до вересня. З приходом холодів блищати перестає. Тож найближчим часом блискавки мають припинитися.

Як повідомляв Погода УНІАН, у Харкові під час грози блискавка вдарила в тролейбус. Після того, що сталося, тролейбус загорівся. Однак водій не розгубився і швидко загасив полум'я за допомогою вогнегасника.

Того ж дня у Харкові блискавка вдарила у флагшток. Момент потрапив на відео.

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Автор: Катерина Лиманська