Інцидент стався в Китаї. Завдяки щасливому випадку одному з очевидців вдалося зафільмувати це на відео.

У Китаї блискавка вдарила в один і той же стовп 12 разів. Момент потрапив на відео.

Про це повідомляє Daily Mail.

Як повідомляється, місцевий житель знімав шторм над містом Циндао в провінції Шаньдун 31 серпня. Чоловік направив свій телефон на шторм, і в цей момент блискавки вразили ліхтарний стовп.

Множинні удари сталися менш ніж за десять секунд.

Нагадаємо, на початку серпня весілля в Бангладеш розстріляли блискавки.

У той момент група людей, в тому числі наречений, виходили з човна і прямували до будинку нареченої. Вони хотіли сховатися від грози, але в них потрапило кілька блискавок. В результаті 17 людей загинули, а 14, в тому числі молодий наречений, постраждали.

Втім, від блискавок страждає не тільки Бангладеш - в липні на півночі Індії в результаті удару блискавки загинули щонайменше 11 людей і багато хто отримав поранення.

Останнім часом і в Україні все частіше трапляються блискавки. Так днями у Києві блискавка вдарила в електрощитову, сталася пожежа.

Синоптики пояснюють, що нічого аномального в цьому немає. Сезон блискавок в Україні починається в кінці квітня і триває до вересня. З приходом холодів блимати перестає. Тому найближчим часом блискавки повинні припинитися.

Автор: Катерина Лиманська