У сезон дощів у країні щорічно через блискавки гинуть понад 200 осіб.

У Бангладеш весільна церемонія потрапила в грозу, в результаті якої у групу людей влучили декілька блискавок, а понад 15 людей загинули.

Про це повідомляє The Guardian.

Інцидент стався 4 серпня в місті Шибгандж на заході країни. Група людей, зокрема наречений, виходили з човна і прямували до будинку нареченої, коли почалася гроза.

Читайте також15-річна дівчинка загинула від удару блискавки під час купанняВони хотіли сховатися, але в них влучило декілька блискавок. В результаті 17 осіб загинули, а 14, зокрема молодий, постраждали.

Варто зазначити, що з червня по вересень в Бангладеш триває сезон дощів - в цей час жертвами блискавок щорічно стають понад 200 осіб. Переважно це фермери, які працюють на своїх полях.

За словами експертів, збільшенню частоти ударів блискавок сприяє погіршення забруднення повітря і глобальне потепління.

Втім, від цієї проблеми страждає не тільки Бангладеш — в липні на півночі Індії в результаті удару блискавки загинули щонайменше 11 осіб, а багато інших отримали поранення.

Також нещодавно у Черкаській області блискавка влучила в дерево, під яким люди ховалися від зливи — дві людини загинули та ще одна жінка перебуває в лікарні.

Автор: Станислав Кожемякин