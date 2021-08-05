У Бангладеш весільна церемонія потрапила в грозу, в результаті якої у групу людей влучили декілька блискавок, а понад 15 людей загинули.
Про це повідомляє The Guardian.
Інцидент стався 4 серпня в місті Шибгандж на заході країни. Група людей, зокрема наречений, виходили з човна і прямували до будинку нареченої, коли почалася гроза.
Читайте також15-річна дівчинка загинула від удару блискавки під час купанняВони хотіли сховатися, але в них влучило декілька блискавок. В результаті 17 осіб загинули, а 14, зокрема молодий, постраждали.
Варто зазначити, що з червня по вересень в Бангладеш триває сезон дощів - в цей час жертвами блискавок щорічно стають понад 200 осіб. Переважно це фермери, які працюють на своїх полях.
За словами експертів, збільшенню частоти ударів блискавок сприяє погіршення забруднення повітря і глобальне потепління.
Втім, від цієї проблеми страждає не тільки Бангладеш — в липні на півночі Індії в результаті удару блискавки загинули щонайменше 11 осіб, а багато інших отримали поранення.
Також нещодавно у Черкаській області блискавка влучила в дерево, під яким люди ховалися від зливи — дві людини загинули та ще одна жінка перебуває в лікарні.