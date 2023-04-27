На даний момент рівень водопілля на Дніпрі в межах м. Києва не несе загрози промисловим об’єктам і житловим масивам міста.

У Києві рівень води у Дніпрі піднімається третій день поспіль, проте загрози підтоплення житлових масивів чи промисловості міста немає. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

За його словами, станом на сьогоднішній ранок рівень води в Дніпрі у Києві біля моста "Метро" становить 9 309 см, що аж на 9 см більше вчорашнього показника.

"Рівень небезпеки гідрологічних явищ – І (жовтий). Третій день поспіль рівень водопілля зростає - за цей період в межах Києва він піднявся на 26 см. Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано. При цьому утримується затоплення заплави шаром близько 40 см. Залишаються підтопленими заплавні території - острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків. На даний момент рівень водопілля на Дніпрі в межах м. Києва не несе загрози промисловим об’єктам і житловим масивам міста. Тим не менше, влада міста та усі служби готові до потенційно можливих надзвичайних ситуацій!", - заявив він.

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Повінь у Києві - що відомо

Як повідомляв УНІАН, пік весняного водопілля для Києва очікувався 22 квітня. Напередодні цього дня інформували про тенденцію зниження рівня паводку на Дніпрі у межах столиці.

Водночас з 25 квітня рівень води у Дніпрі почав зростати - за інформацією КМДА, він піднявся на 11 см, а 26 квітня - ще на 6 см.

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