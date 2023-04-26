Залишаються підтопленими заплавні території, зокрема острови у парку "Муромець", "Гідропарк" та Труханів острів, але промислові об'єкти та житлові масиви міста - поза загрозою підтоплення.

Після тижневого спаду рівня води у Дніпрі в Києві два дні поспіль фіксується його зростання. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація в Telegram.

За словами начальника КМВА Сергія Попка, станом на 09:30 26 квітня рівень води річки Дніпро у Києві біля мосту "Метро" становить 930 см, що на 6 см більше за показник, який було зафіксовано напередодні.

"Після тижневого спаду рівня води, два дні поспіль фіксується зростання. Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано. Рівень небезпеки гідрологічних явищ - перший (жовтий)", - повідомив він.

При цьому, зазначив Попко, утримується затоплення заплави шаром близько 35 см.

"Залишаються підтопленими заплавні території - острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків. Промислові об'єкти і житлові масиви міста поза загрозою підтоплення", - додав очільник КМВА.

Водночас за даними ДСНС, за останню добу спостерігається тенденція щодо зниження рівня води у річках та зменшення кількості підтоплень територій. Наразі, за даними рятувальників, залишаються підтопленими 716 дворогосподарств у семи областях та 121 будинок у чотирьох областях.

Повінь у Києві - що відомо

Як повідомляв УНІАН, пік весняного водопілля для столиці очікувався 22 квітня. Напередодні цього дня інформували про тенденцію зниження рівня паводка на Дніпрі у межах столиці. Зокрема, за добу 21 квітня він знизився на 16 см, а перед тим - ще приблизно на 30 см.

25 квітня КМВА повідомила, що у Києві за добу рівень води в Дніпрі піднявся на 11 см, але до критичної позначки залишається понад один метр.

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