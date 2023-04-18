19 квітня у столиці проведуть спеціальні навчання для відпрацювання дій та проведення аварійно-рятувальних та невідкладних робіт під час паводку.

У річці Дніпро в районі Києва зафіксовано зниження рівня води протягом останньої доби. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

"Станом на 18 квітня фактичний рівень води в р. Дніпро - 650 см. Рівень за останню добу зменшився на 7 см. Критичний рівень води в Дніпрі для м. Києва - понад 800 см", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в столиці станом на сьогоднішній ранок аварійних підтоплень не зафіксовано.

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Згідно з повідомленням, як і вчора утримується затоплення заплавних територій: парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате та приватних ділянок у районі Осокорків. Рівень небезпеки гідрологічних явищ - другий ("помаранчевий").

"Але пік паводків ще попереду. За прогнозами Укргідрометцентру, він очікується 22 квітня. Очікуваний максимальний рівень водопілля на Дніпрі в межах м.Києва не несе загрози промисловим об’єктам і житловим масивам міста. Можливе подальше підтоплення місць відпочинку на острові Труханів, "Гідропарк", парк "Муромець", а також часткові підтоплення садово-дачної забудови Воскресенських садів, Русанівських садів, Осокорків, Позняків, Вишеньок", - попереджають в КМВА.

Як повідомляється, відповідні служби міста Києва готуються до можливих надзвичайних ситуацій і 19 квітня будуть проведені спеціальні навчання. На них буде відпрацьована організація та виконання аварійно-рятувальних та невідкладних робіт в умовах надзвичайної ситуації під час паводку. Такими чином планують перевірити реальність розроблених планів, готовність органів управління та сил цивільного захисту міста у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

В навчаннях братимуть участь представники муніципальної безпеки, житлово-комунальної, транспортної інфраструктури, охорони здоров’я, Національної поліції, патрульної поліції, ДСНС, аварійно-рятувальної служби, КП "Плесо", "Київавтодору", Товариства Червоного хреста України, центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Паводки в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня в Україні через інтенсивні опади та підняття рівнів води у річках розпочалися підтоплення.

17 квітня в ДСНС заявили, що фіксують тенденцію до зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі України. Підтопленими залишаються 852 дворогосподарства та 111 будинків, з них 38 дачних. У Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплено 10 тис. 762 га сільськогосподарських угідь.

Порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів у Чернігівській та Київській областях.

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