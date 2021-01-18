Пустелю Сахара засипало снігом (фото)
У жарку пору року температура в пустелі може підійматися до +50 градусів, але цього місяця температура впала нижче нуля.
У найбільшій пустелі світу Сахарі випав сніг. Середня температура січня там становить понад 20 градусів, проте зараз вона опустилася до мінусових значень.
Фотографії засніженої пустелі опублікував в Instagram фотограф Карім Бучетата.
Він сфотографував засніжену пустелю недалеко від міста Айн-Сефра в Алжирі, верблюдів після снігопаду в районі Табук на північному заході Саудівської Аравії, а також овець, що стоять на покритих льодом дюнах, коли температура впала до -3° градусів.
Видання The Sun, зазначає, що в жарку пору року температура в пустелі може підійматися до +50 градусів, але цього місяця температура впала нижче нуля. 10 січня місцевих жителів гірського регіону вразив сніговий шквал. Сніг також випав у Лівані, Сирії та Ірані.
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