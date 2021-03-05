Синоптик розповіла, які області завтра засипле снігом

Вихідними вдень температура не підніметься вище +6°.

Завтра у деяких областях очікується сніг / Фото ua.depositphotos.com

Завтра, 6 березная, опади перемістяться переважно до центру та сходу України.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також Туман та сніг: до Карпат повернулася зима, температура впала до -7° (фото)

"Вдень 6-го березня мокрий сніг та дощ періодично очікуються в східних областях, на Півночі та навколо Карпат", - написала вона.

Вихідними в Україні буде холодно, вдень +1°...+6°. Вночі підморожуватиме.

У Києві 6-7 березня також прохолодно і вітряно, +2°...+4°, вночі очікується мороз.

Прогноз погоди на вихідні 6-7 березня в Україні: дані Погоди УНІАН

Найближчої суботи, 6 березня, опади відступлять. Сніг очікується тільки у східних областях України. Температура вдень становитиме + 1°...+6°. На всій іншій території - невелика хмарність, час від часу буде виглядати сонце. У неділю, 7 березня, країною встановиться суха погода, сонця стане значно більше: ясна погода очікується в західних і південних регіонах.

Згідно з прогнозом, в Києві в суботу очікується мінлива хмарність, температура повітря вночі -5°, вдень +3°. У неділю погода не зміниться, але трохи потеплішає, температура: -1°...+5°.

У Львові в суботу вночі -5°, вдень +3°, хмарно з проясненнями. У неділю вночі -3°, вдень +5°, мінлива хмарність.

У суботу в Одесі очікується мінлива хмарність, температура вночі -3°, вдень +6°. У неділю очікується -1°...+7°, сонячно.