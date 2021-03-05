Синоптик розповіла, які області завтра засипле снігом
Вихідними вдень температура не підніметься вище +6°.
Завтра, 6 березная, опади перемістяться переважно до центру та сходу України.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
Туман та сніг: до Карпат повернулася зима, температура впала до -7° (фото)
"Вдень 6-го березня мокрий сніг та дощ періодично очікуються в східних областях, на Півночі та навколо Карпат", - написала вона.
Вихідними в Україні буде холодно, вдень +1°...+6°. Вночі підморожуватиме.
У Києві 6-7 березня також прохолодно і вітряно, +2°...+4°, вночі очікується мороз.
Прогноз погоди на вихідні 6-7 березня в Україні: дані Погоди УНІАН
Найближчої суботи, 6 березня, опади відступлять. Сніг очікується тільки у східних областях України. Температура вдень становитиме + 1°...+6°. На всій іншій території - невелика хмарність, час від часу буде виглядати сонце. У неділю, 7 березня, країною встановиться суха погода, сонця стане значно більше: ясна погода очікується в західних і південних регіонах.
Згідно з прогнозом, в Києві в суботу очікується мінлива хмарність, температура повітря вночі -5°, вдень +3°. У неділю погода не зміниться, але трохи потеплішає, температура: -1°...+5°.
У Львові в суботу вночі -5°, вдень +3°, хмарно з проясненнями. У неділю вночі -3°, вдень +5°, мінлива хмарність.
У суботу в Одесі очікується мінлива хмарність, температура вночі -3°, вдень +6°. У неділю очікується -1°...+7°, сонячно.
- Вінниця+2°... -5°
- Дніпро+5°... -2°
- Донецьк+7°... 0°
- Житомир+3°... -5°
- Запоріжжя+9°... -1°
- Івано-Франківськ+5°... -6°
- Київ+3°... -5°
- Кропивницький+5°... -3°
- Луганськ+6°... 0°
- Луцьк+2°... -4°
- Львів+3°... -6°
- Миколаїв+12°... 0°
- Одеса+11°... 0°
- Полтава+4°... -2°
- Рівне+1°... -6°
- Сімферополь+13°... +4°
- Суми+3°... -4°
- Тернопіль+1°... -5°
- Харків+4°... -2°
- Херсон+13°... 0°
- Хмельницький+2°... -8°
- Черкаси+3°... -5°
- Чернігів+4°... -7°
- Чернівці+9°... -3°