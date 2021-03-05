Дощі та сніг відступлять: в Україні на вихідних буде по-весняному прохолодно, але сонячно (карта)
У суботу опади очікуються тільки в Дніпрі та Запоріжжі.
Найближчої суботи, 6 березня, опади відступлять. Сніг очікується тільки у східних областях України. Температура вдень становитиме + 1°...+6°. На всій іншій території - невелика хмарність, час від часу буде виглядати сонце. У неділю, 7 березня, країною встановиться суха погода, сонця стане значно більше: ясна погода очікується в західних і південних регіонах.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
Стало відомо, якою буде погода в Україні 8 березня (карта)
- Згідно з прогнозом, в Києві в суботу очікується мінлива хмарність, температура повітря вночі -5°, вдень +3°. У неділю погода не зміниться, але трохи потеплішає, температура: -1°...+5°.
- У Львові в суботу вночі -5°, вдень +3°, хмарно з проясненнями. У неділю вночі -3°, вдень +5°, мінлива хмарність.
- У Луцьку в суботу вночі -3°, вдень +2°, хмарно з проясненнями. У неділю - без змін, вночі -3°, вдень +3°.
- У Вінниці в суботу буде хмарно з проясненнями, температура повітря -5°...+2°. У неділю також буде мінлива хмарність, температура вночі -2°, вдень +4°.
- У суботу в Одесі очікується мінлива хмарність, температура вночі -3°, вдень +6°. У неділю очікується -1°...+7°, сонячно.
- У Харкові в суботу - мінлива хмарність, температура вночі -6°, вдень +1°. У неділю погода практично не зміниться, -1°...+3°.
- У Дніпрі в суботу - сніг, температура вночі -6°, вдень +2°. У неділю - хмарно з проясненнями, температура становитиме -3°...+3°.
- У Сімферополі в суботу - дощ, -5°...+6°. У неділю -2°...+3°, мінлива хмарність.
- Жителям Маріуполя в суботу обіцяють суцільну хмарність і невеликий сніг з дощем, температура вночі -5°, вдень +4°. У неділю - ясно і безхмарно. Вночі очікується -2°, вдень +5°.
- У Краматорську в суботу буде невелика хмарність і сніг, температура вночі -8°, вдень +3°. У неділю вночі -2°, вдень +2°, практично безхмарно.
- У Сєвєродонецьку завтра очікується похмура погода, невеликий сніг з дощем, температура вночі -10°, вдень +3°. У неділю -2°...+3°, невелика хмарність.
Погода на курортах України
У Буковелі в суботу буде ясно і безхмарно, температура до -2°. У неділю очікується сонячна погода, температура вночі -11°, вдень -1°.
У Моршині на Львівщині в суботу буде практично безхмарно, вночі -6°, вдень +3°. У неділю - ясно, вночі -5°, вдень до +6°.
У Трускавці в суботу буде невелика хмарність, температура до +2°. У неділю температура вдень підвищиться до +5°, а вночі впаде до -3°, очікується ясна погода.
У Сваляві завтра невелика хмарність, +3°. У неділю - ясно і безхмарно, температура повітря -8°...+5°.
У Затоці в суботу - ясно і безхмарно, вночі -3°, вдень +7°. У неділю погода залишиться без змін. Температура до +8°.
У Бердянську в суботу буде хмарно, температура до +5°, в неділю - ясно і безхмарно, вночі -1°, а вдень очікується +4°.
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- Вінниця+2°... -8°
- Дніпро+5°... -2°
- Донецьк+6°... 0°
- Житомир+3°... -6°
- Запоріжжя+7°... -1°
- Івано-Франківськ+5°... -6°
- Київ+3°... -6°
- Кропивницький+4°... -3°
- Луганськ+6°... -1°
- Луцьк+2°... -4°
- Львів+3°... -6°
- Миколаїв+12°... 0°
- Одеса+10°... +1°
- Полтава+4°... -2°
- Рівне+1°... -6°
- Сімферополь+13°... +4°
- Суми+3°... -4°
- Тернопіль+1°... -5°
- Харків+4°... -3°
- Херсон+13°... 0°
- Хмельницький+2°... -8°
- Черкаси+4°... -4°
- Чернігів+5°... -7°
- Чернівці+10°... -3°