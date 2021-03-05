Дощі та сніг відступлять: в Україні на вихідних буде по-весняному прохолодно, але сонячно (карта)

У суботу опади очікуються тільки в Дніпрі та Запоріжжі.

В Україні очікуються весняні сонячні вихідні / Фото ua.depositphotos.com

Найближчої суботи, 6 березня, опади відступлять. Сніг очікується тільки у східних областях України. Температура вдень становитиме + 1°...+6°. На всій іншій території - невелика хмарність, час від часу буде виглядати сонце. У неділю, 7 березня, країною встановиться суха погода, сонця стане значно більше: ясна погода очікується в західних і південних регіонах.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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Згідно з прогнозом, в Києві в суботу очікується мінлива хмарність, температура повітря вночі -5°, вдень +3°. У неділю погода не зміниться, але трохи потеплішає, температура: -1°...+5°.

У Львові в суботу вночі -5°, вдень +3°, хмарно з проясненнями. У неділю вночі -3°, вдень +5°, мінлива хмарність.

У Луцьку в суботу вночі -3°, вдень +2°, хмарно з проясненнями. У неділю - без змін, вночі -3°, вдень +3°.

У Вінниці в суботу буде хмарно з проясненнями, температура повітря -5°...+2°. У неділю також буде мінлива хмарність, температура вночі -2°, вдень +4°.

У суботу в Одесі очікується мінлива хмарність, температура вночі -3°, вдень +6°. У неділю очікується -1°...+7°, сонячно.

У Харкові в суботу - мінлива хмарність, температура вночі -6°, вдень +1°. У неділю погода практично не зміниться, -1°...+3°.

У Дніпрі в суботу - сніг, температура вночі -6°, вдень +2°. У неділю - хмарно з проясненнями, температура становитиме -3°...+3°.

У Сімферополі в суботу - дощ, -5°...+6°. У неділю -2°...+3°, мінлива хмарність.

Жителям Маріуполя в суботу обіцяють суцільну хмарність і невеликий сніг з дощем, температура вночі -5°, вдень +4°. У неділю - ясно і безхмарно. Вночі очікується -2°, вдень +5°.

У Краматорську в суботу буде невелика хмарність і сніг, температура вночі -8°, вдень +3°. У неділю вночі -2°, вдень +2°, практично безхмарно.

У Сєвєродонецьку завтра очікується похмура погода, невеликий сніг з дощем, температура вночі -10°, вдень +3°. У неділю -2°...+3°, невелика хмарність.

Прогноз погоди в Україні на суботу, 6 березня / фото УНІАН

Прогноз погоди в Україні на неділю, 7 березня / фото УНІАН

Погода на курортах України

У Буковелі в суботу буде ясно і безхмарно, температура до -2°. У неділю очікується сонячна погода, температура вночі -11°, вдень -1°.

У Моршині на Львівщині в суботу буде практично безхмарно, вночі -6°, вдень +3°. У неділю - ясно, вночі -5°, вдень до +6°.

У Трускавці в суботу буде невелика хмарність, температура до +2°. У неділю температура вдень підвищиться до +5°, а вночі впаде до -3°, очікується ясна погода.

У Сваляві завтра невелика хмарність, +3°. У неділю - ясно і безхмарно, температура повітря -8°...+5°.

У Затоці в суботу - ясно і безхмарно, вночі -3°, вдень +7°. У неділю погода залишиться без змін. Температура до +8°.

У Бердянську в суботу буде хмарно, температура до +5°, в неділю - ясно і безхмарно, вночі -1°, а вдень очікується +4°.

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