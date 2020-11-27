Аномально теплий грудень: Укргідрометцентр дав прогноз на перший місяць зими в Україні
Температура цього місяця буде на майже 2 градуси вищою за середні значення.
Середня температура у грудні 2020 року очікується на рівні -3°...+2°.
Про це повідомив Укргідрометцентр.
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Зазначається, що така температура є на 1-1,5° вище середніх багаторічних значень.
Що стосується опадів, то все також залишиться у межах норми: в цілому по Україні очікується 32-82 мм, на Закарпатті та в горах Криму - до 108-132 мм.
Синоптики зазначають, що у грудні ймовірні сильний вітер, хуртовини, налипання мокрого снігу, під час відлиг - тумани та ожеледь.
"На більшій частині території України утворюється сніговий покрив, лише на крайньому півдні він встановлюється не кожного року", - йдеться у повідомленні.
Зазвичай середня місячна температура повітря у грудні складає 0°...-4°, у південній частині місцями +1°...+3° тепла.
Абсолютний максимум температури за всі роки спостережень становить +10°...+18° тепла, у південній частині та на Прикарпатті місцями +19°...+20°, в Криму до +25°.
Абсолютний мінімум: -21°...-37°, у південних областях -17°...-28°.
Прогноз на грудень від народного синоптика
Зима почнеться з незначного похолодання, але незабаром українців знову порадує тепла погода.
"Похолодання буде не критичним. Мінусова температура буде спостерігатися ночами, зрідка. Зима почнеться з незначного похолодання, але порадує і нетиповим для цього періоду теплом — зимовим бабиним літом. Після цього температура підвищиться, часом можливі невеликі опади", - повідомив народний синоптик Володимир Деркач.
Під кінець першої і на початку другої декади грудня буде спостерігатися невелике зниження температури. В середині першого зимового місяця потеплішає, вдень і вночі збережуться плюсові показники температур повітря.
"А ось в День святого Миколая, 19 грудня, вночі температура може істотно впасти. Остання декада грудня очікується теплою з нетиповою для зими погодою. Тільки під кінець року можливі незначні заморозки і сніжок", - прогнозує експерт.
- Вінниця+5°... -1°
- Дніпро+9°... 0°
- Донецьк+6°... +4°
- Житомир+5°... +1°
- Запоріжжя+9°... +6°
- Івано-Франківськ+6°... -1°
- Київ+5°... +1°
- Кропивницький+8°... +1°
- Луганськ+4°... +2°
- Луцьк+4°... 0°
- Львів+3°... -1°
- Миколаїв+13°... -2°
- Одеса+9°... -1°
- Полтава+8°... +2°
- Рівне+3°... 0°
- Сімферополь+11°... +4°
- Суми+5°... +2°
- Тернопіль+4°... -1°
- Харків+7°... +2°
- Херсон+13°... +1°
- Хмельницький+4°... -2°
- Черкаси+6°... +2°
- Чернігів+5°... +1°
- Чернівці+3°... -3°