Аномально теплий грудень: Укргідрометцентр дав прогноз на перший місяць зими в Україні

15:23, 27 листопада 2020
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Температура цього місяця буде на майже 2 градуси вищою за середні значення.

В Україні очікується теплий грудень / фото УНІАН
В Україні очікується теплий грудень / фото УНІАН

Середня температура у грудні 2020 року очікується на рівні -3°...+2°.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

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Зазначається, що така температура є на 1-1,5° вище середніх багаторічних значень.

Що стосується опадів, то все також залишиться у межах норми: в цілому по Україні очікується 32-82 мм, на Закарпатті та в горах Криму - до 108-132 мм.

Синоптики зазначають, що у грудні ймовірні сильний вітер, хуртовини, налипання мокрого снігу, під час відлиг - тумани та ожеледь.

"На більшій частині території України утворюється сніговий покрив, лише на крайньому півдні він встановлюється не кожного року", - йдеться у повідомленні.

Зазвичай середня місячна температура повітря у грудні складає 0°...-4°, у південній частині місцями +1°...+3° тепла.

Абсолютний максимум температури за всі роки спостережень становить +10°...+18° тепла, у південній частині та на Прикарпатті місцями +19°...+20°, в Криму до +25°.

Абсолютний мінімум: -21°...-37°, у південних областях -17°...-28°.   

Прогноз на грудень від народного синоптика

Зима почнеться з незначного похолодання, але незабаром українців знову порадує тепла погода.

"Похолодання буде не критичним. Мінусова температура буде спостерігатися ночами, зрідка. Зима почнеться з незначного похолодання, але порадує і нетиповим для цього періоду теплом — зимовим бабиним літом. Після цього температура підвищиться, часом можливі невеликі опади", - повідомив народний синоптик Володимир Деркач.   

Під кінець першої і на початку другої декади грудня буде спостерігатися невелике зниження температури. В середині першого зимового місяця потеплішає, вдень і вночі збережуться плюсові показники температур повітря.

"А ось в День святого Миколая, 19 грудня, вночі температура може істотно впасти. Остання декада грудня очікується теплою з нетиповою для зими погодою. Тільки під кінець року можливі незначні заморозки і сніжок", - прогнозує експерт.

Читайте прогноз погоди в Україні від синоптиків на каналі Погода УНІАН в Telegram

Автор: Олена Пилипчак

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