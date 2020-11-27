Яким буде грудень в Україні: синоптик розповів про "зимове бабине літо"
Під кінець першої і на початку другої декади грудня спостерігатиметься невелике зниження температури.
Зима почнеться з незначного похолодання, але незабаром українців знову порадує тепла погода.
Про це розповів народний синоптик Володимир Деркач, передають «ФАКТИ».
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"Похолодання буде не критичним. Мінусова температура буде спостерігатися ночами, зрідка. Зима почнеться з незначного похолодання, але порадує і нетиповим для цього періоду теплом — зимовим бабиним літом. Після цього температура підвищиться, часом можливі невеликі опади", - повідомив синоптик.
Під кінець першої і на початку другої декади грудня буде спостерігатися невелике зниження температури. В середині першого зимового місяця потеплішає, вдень і вночі збережуться плюсові показники температур повітря.
"А ось в День святого Миколая, 19 грудня, вночі температура може істотно впасти. Остання декада грудня очікується теплою з нетиповою для зими погодою. Тільки під кінець року можливі незначні заморозки і сніжок", - прогнозує експерт.
Прогноз на зиму в Україні
Враховуючи ті кліматичні зміни, які вже відбулися, і які продовжують відбуватися в Україні, зимовий сезон буде характеризуватися різкими змінами погодних умов.
"Зима буде з підвищеним температурним режимом проти норми. Причому значно підвищеним: температура буде вище на 2-4 градуси, ніж була 30 років тому. Також, з нестійким сніговим покривом. Похолодання - будуть, але будуть короткочасними. Але і можуть бути досить жорсткими", - розповів глава Укргідрометцентру Микола Кульбіда.
Щодо суперечливих прогнозів про аномально теплу або аномально холодну зиму в Україні, Кульбіда заявив, що це пов'язано з діяльністю приватних метеорологів, яким не можна довіряти.
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