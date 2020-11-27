Яким буде грудень в Україні: синоптик розповів про "зимове бабине літо"

Під кінець першої і на початку другої декади грудня спостерігатиметься невелике зниження температури.

Синоптик не обіцяє українцям критично холодних днів / Фото REUTERS

Зима почнеться з незначного похолодання, але незабаром українців знову порадує тепла погода.

Про це розповів народний синоптик Володимир Деркач, передають «ФАКТИ».

Читайте також "На санчатах точно не покатаємося": синоптик пообіцяв українцям зими без снігу та сильних морозів

"Похолодання буде не критичним. Мінусова температура буде спостерігатися ночами, зрідка. Зима почнеться з незначного похолодання, але порадує і нетиповим для цього періоду теплом — зимовим бабиним літом. Після цього температура підвищиться, часом можливі невеликі опади", - повідомив синоптик.

Під кінець першої і на початку другої декади грудня буде спостерігатися невелике зниження температури. В середині першого зимового місяця потеплішає, вдень і вночі збережуться плюсові показники температур повітря.

"А ось в День святого Миколая, 19 грудня, вночі температура може істотно впасти. Остання декада грудня очікується теплою з нетиповою для зими погодою. Тільки під кінець року можливі незначні заморозки і сніжок", - прогнозує експерт.

Прогноз на зиму в Україні

Враховуючи ті кліматичні зміни, які вже відбулися, і які продовжують відбуватися в Україні, зимовий сезон буде характеризуватися різкими змінами погодних умов.

"Зима буде з підвищеним температурним режимом проти норми. Причому значно підвищеним: температура буде вище на 2-4 градуси, ніж була 30 років тому. Також, з нестійким сніговим покривом. Похолодання - будуть, але будуть короткочасними. Але і можуть бути досить жорсткими", - розповів глава Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

Щодо суперечливих прогнозів про аномально теплу або аномально холодну зиму в Україні, Кульбіда заявив, що це пов'язано з діяльністю приватних метеорологів, яким не можна довіряти.