У країні після проливних дощів почалися повені та зсуви.

В Індонезії повінь торкнулася понад 25000 осіб на Суматрі. В результаті зсувів загинуло 5 осіб.

Про це повідомляє FloodList.

Як повідомляється, за останній тиждень від повеней постраждали понад 25000 осіб в різних частинах острова Суматра. Одна людина загинула, а інша зникла безвісти в результаті зсуву.

Ще чотири людини загинули під час зсуву на острові Ява.

За даними видання, повінь, що сталася в провінції Північна Суматра після проливного дощу, призвела до розливу річок. Паводкові води в деяких районах досягли глибини 1,2 метра. Пошкоджені сотні будинків.

Нагадаємо, минулого тижня за два дні в канадській провінції випала місячна норма опадів. Проливні дощі затопили інфраструктуру і змусили тисячі жителів покинути свої будинки. В результаті повені загинули чотири людини, а у самій Британській Колумбії на два тижні оголосили надзвичайний стан.

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Автор: Катерина Лиманська