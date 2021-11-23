У Канаді готуються до нової повені / фото REUTERS

Британська Колумбія тільки почала оговтуватися після масштабної повені, як синоптики прогнозують нові дощі.

Про це повідомляє Reuters.

Нагадаємо, минулого тижня за два дні в канадській провінції випала місячна норма опадів. Проливні дощі затопили інфраструктуру і змусили тисячі жителів покинути свої будинки. В результаті повені загинули чотири людини, а у самій Британській Колумбії на два тижні оголосили надзвичайний стан.

Через кілька днів влада заявила, що вже відкриті деякі відновлені дороги, відновлені газові лінії і забезпечено стабільне постачання продовольством.

Тим часом, метеорологи попереджають про нову стихію вже "в доступному для огляду майбутньому". Фахівці кажуть, що шторми продовжаться у вихідні і наступного тижня.

Нагадаємо, у провінції Британська Колумбія випала середньомісячна кількість опадів.

В результаті проливних дощів зсуви зруйнували дороги, а повені затопили основні магістралі.

Вас також можуть зацікавити інші новини погоди:

Автор: Катерина Лиманська