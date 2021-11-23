Британська Колумбія тільки почала оговтуватися після масштабної повені, як синоптики прогнозують нові дощі.
Про це повідомляє Reuters.
Нагадаємо, минулого тижня за два дні в канадській провінції випала місячна норма опадів. Проливні дощі затопили інфраструктуру і змусили тисячі жителів покинути свої будинки. В результаті повені загинули чотири людини, а у самій Британській Колумбії на два тижні оголосили надзвичайний стан.
Через кілька днів влада заявила, що вже відкриті деякі відновлені дороги, відновлені газові лінії і забезпечено стабільне постачання продовольством.
Тим часом, метеорологи попереджають про нову стихію вже "в доступному для огляду майбутньому". Фахівці кажуть, що шторми продовжаться у вихідні і наступного тижня.
Нагадаємо, у провінції Британська Колумбія випала середньомісячна кількість опадів.
В результаті проливних дощів зсуви зруйнували дороги, а повені затопили основні магістралі.
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