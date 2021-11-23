Минулого тижня в провінції Британська Колумбія сталася повінь, жертвами якої стали чотири людини.

Британська Колумбія тільки почала оговтуватися після масштабної повені, як синоптики прогнозують нові дощі.

Про це повідомляє Reuters.

Нагадаємо, минулого тижня за два дні в канадській провінції випала місячна норма опадів. Проливні дощі затопили інфраструктуру і змусили тисячі жителів покинути свої будинки. В результаті повені загинули чотири людини, а у самій Британській Колумбії на два тижні оголосили надзвичайний стан.

Через кілька днів влада заявила, що вже відкриті деякі відновлені дороги, відновлені газові лінії і забезпечено стабільне постачання продовольством.

Тим часом, метеорологи попереджають про нову стихію вже "в доступному для огляду майбутньому". Фахівці кажуть, що шторми продовжаться у вихідні і наступного тижня.

Нагадаємо, у провінції Британська Колумбія випала середньомісячна кількість опадів.

В результаті проливних дощів зсуви зруйнували дороги, а повені затопили основні магістралі.

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Автор: Катерина Лиманська