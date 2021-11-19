Вже відомо про одного загиблого, ще дві людини зникли безвісти. Влада побоюється, що кількість жертв може збільшитися.

У Британській Колумбії через шторм оголошено надзвичайний стан.

Про це повідомляє BBC.

Як повідомляється, в результаті шторму, який обрушився на провінцію, було порушено залізничне і автомобільне сполучення.

Одна жінка загинула в результаті зсуву, дві людини зникли безвісти. Влада не виключає, що жертв стихії може бути набагато більше.

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Тим часом повідомляється, що вартість відновлення може перевищити 1 мільярд канадських доларів (790 мільйонів доларів).

За даними радіомовної корпорації, тисячі сільськогосподарських тварин загинули в результаті повені.

Запаси на полицях магазинів також вичерпуються, і чиновники порадили жителям економити паливо.

Прем'єр Британської Колумбії Джон Хорган оголосив про двотижневий надзвичайний стан.

Нагадаємо, в провінції Британська Колумбія за добу випала середньомісячна кількість опадів.

В результаті проливних дощів зсуви зруйнували дороги, а повені затопили основні магістралі.

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Автор: Катерина Лиманська